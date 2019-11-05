По данным канала, зарплата генерального директора составляла 586 тыс. руб. в месяц, с учетом нескольких надбавок — за особые условия, срочность, секретность — совокупный доход топ-менеджера должен составлять 2,66 млн руб. в месяц, а разовая выплата к отпуску — еще 2,9 млн руб. Вице-президент по связям с общественностью этой госкомпании Вячеслав Духин тогда называл эту информацию "фейком".

с чего всё началось

По последним данным портала hh.ru, в 2019 году на рынке труда в России самая высокая зарплата специалистов составляет 300 тысяч рублей в месяц, ее платят специалисту Senior IOS developer / ведущему IOS-разработчику. В регионах зарплаты значительно меньше.

Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц

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