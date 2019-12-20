Экономика

РБКРБККуратор санаций банков уходит из ЦБ

Именно под кураторством Поздышева в 2017 году и был создан ФКБС — санация через фонд предусматривала, что оздоровлением рухнувшего банка будет заниматься не другой банк или Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а сам ЦБ.
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Куратор санаций банков уходит из ЦБ

РБК15:13

Зампред ЦБ РФ Поздышев с нового года покинет свой пост

ПРАЙМ08:52

Зампред ЦБ Поздышев возглавит совет директоров Фонда консолидации банковского сектора

ТАСС11:01

Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ

Российская газета10:00

Куратор санации крупнейших частных банков покинет ЦБ

Forbes09:30

Зампред ЦБ Поздышев переходит в Фонд консолидации банковского сектора

Коммерсантъ09:30

Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка

Ведомости12:29
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Политика

Козак назвал срок нового газового контракта с Украиной

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил в пятницу, 20 декабря, что до Нового года ожидается подписание пятилетнего контракта на транзит газа из России в Европу через Украину.
Известия 15:02
Происшествия

Раскрыта личность устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

По словам источников, стрельбу в центре Москвы открыл Манюров Евгений Фатихович.
Московский Комсомолец вчера в 17:15
Общество

Владелец Gelandewagen назвал причину сброса автомобиля с вертолета

Владелец Gelandewagen блогер Игорь Мороз в своем видео, размещенном в YouTube, объяснил, почему сбросил с вертолета в Карелии свой автомобиль.
РБК 11:45
Политика

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
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Общество

Губерниев вызвал гнев уральского чемпиона по боксу из-за слов о Сталине

Свердловский чемпион Олимпиады-2012 по боксу Егор Мехонцев выступил с жесткой критикой в адрес телеведущего Дмитрия Губерниева после того, как тот грубо высказался о лидере СССР Иосифе Сталине.
URA.Ru 11:37
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 12:01
Политика

Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой

На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.
Аргументы и Факты 10:48
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru вчера в 08:56
Политика

Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Известия 13:25
Политика

Палата общин одобрила законопроект о Brexit

Палата общин поддержала законопроект о выходе страны из ЕС. Британия покинет Евросоюз 31 января с соглашением Бориса Джонсона.
Газета.Ru 14:05
Кино

Четвертую часть «Мажора» покажут в 2021 году

Piter.tv 01:08
Политика

Президент Путин и Лукашенко встретились в Петербурге

В Санкт-Петербурге провели встречу президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко, пишут «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 07:35
Гаджеты

Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»

Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Красная весна 18 декабря в 15:13
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - посоветовал Куликов Вайнеру, который был представлен как американский эксперт.
Газета.Ru 14:53
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У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС

Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Вести.Ru 12:09
Политика

Госдеп – за свободу вероисповеданий. РФ попала в один список с Узбекистаном

Россия включена Соединёнными Штатами в число «злостных нарушителей свободы вероисповеданий», сообщается 20 декабря в распространённом главой Госдепа Майком Помпео заявлении.
REGNUM 15:06
Армия и оружие

Индийская пресса: Лёгкий истребитель Tejas впечатлил русских

Военное обозрение 09:13
Экономика

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Известия 11:45
Армия и оружие

Сирийская армия отразила в Идлибе две крупные атаки боевиков

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Хоккей

«Спартак» победил «Сочи» в овертайме

Газета.Ru 14:22
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
Экономика

В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Российская газета 14:15
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 04:58
Гаджеты

AMD Ryzen 5 3500X с января поступит в Россию по официальным каналам

Источник изображения: ChipHell Изначально Ryzen 5 3500 должен был стать моделью для OEM-сегмента, и предлагаться только в составе готовых компьютеров HP Inc. Сперва он появился в Китае, а потом в OEM-исполнении добрался и до России.
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Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года

Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.
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Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
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Форвард киевского «Динамо» подозревается в употреблении допинга

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин попал под подозрение в употреблении допинга, сообщает официальный сайт украинской команды.
Газета.Ru 11:22
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Стартовали продажи нового кроссовера Luxgen URX

Компания Luxgen объявила старт продаж нового паркетника URX. Модель стала флагманской в линейке бренда.
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Армия и оружие

В России подготовили техпроект укрупненных фрегатов океанской зоны

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Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России

Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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