Сегодня бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев приехал на матч «Ак Барса» против «Барыса», в котором казанцы оказались сильнее соперника (3:2). После первого периода хоккейного матча он вышел в эфир «Ак Барс ТВ», где рассказал, когда, по его мнению, у «Рубина» настанут лучшие времена.

Курбан Бердыев предположил, когда у «Рубина» настанут лучшие времена

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