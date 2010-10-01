Футбол

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineКурбан Бердыев предположил, когда у «Рубина» настанут лучшие времена

Сегодня бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев приехал на матч «Ак Барса» против «Барыса», в котором казанцы оказались сильнее соперника (3:2). После первого периода хоккейного матча он вышел в эфир «Ак Барс ТВ», где рассказал, когда, по его мнению, у «Рубина» настанут лучшие времена.
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Бердыев – о «Рубине» Шаронова: «Нужно подождать. Не надо бросать команду»

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Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола конца 2000-х и начала 2010-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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