Хоккей
Спорт БИЗНЕС OnlineКурбан Бердыев произвел вбрасывание перед матчем «Ак Барса»
Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев произвел символическое вбрасывание шайбы перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом». Футбольный тренер вышел на лёд в черном свитере казанской команды.
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Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
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Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
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Напомним, что Subaru продает модель Levorg в Японии в течение почти шести лет, поэтому неудивительно, что автомобиль планирует перейти во второе поколение.
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Премьер Грузии уточнил сумму убытков от запрета полетов из России
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Разработанный NASA двигатель способен разогнаться до скорости света
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