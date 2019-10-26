Хоккей

Спорт БИЗНЕС OnlineСпорт БИЗНЕС OnlineКурбан Бердыев произвел вбрасывание перед матчем «Ак Барса»

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев произвел символическое вбрасывание шайбы перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом». Футбольный тренер вышел на лёд в черном свитере казанской команды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Главные новости дня: «Локомотив» обыграл СКА, Бердыев пришёл на хоккей в Казани

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 16:59

Бердыев сделал первое вбрасывание на матче КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом»

Чемпионатвчера в 10:58

Бердыев выполнил символическое вбрасывание перед матчем «Ак Барс» – «Барыс»

Sports.ruвчера в 11:07

Бердыев совершил символическое вбрасывание перед матчем «Ак Барс» — «Барыс»

Спорт-Экспрессвчера в 11:22

Бердыев произвел символическое вбрасывание перед матчем «Ак Барс» — «Барыс»

Sport24.ruвчера в 10:56

Счастливая рука Бердыева: «Ак Барс» начал домашнюю серию с победы

Татар-информвчера в 13:02

Курбан Бердыев предположил, когда у «Рубина» настанут лучшие времена

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика

Зеленский оценил встречу с добровольцами в Донбассе

Газета.Ru 01:01
Футбол

Карпин оригинально поздравил игрока «Ростова» с днем рождения

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оригинально поздравил игрока желто-синих Эвелина Попова с днем рождения.
Газета.Ru вчера в 17:53
Фигурное катание

Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады

Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.
Российская газета вчера в 18:20
Экономика

Первая женщина-миллиардер Африки хочет инвестировать в РФ

Ангольская предпринимательница и первая женщина-миллиардер в Африке Изабель душ Сантуш заявила, что у России большой потенциал в сфере высоких технологий.
News.ru вчера в 13:56
Происшествия

Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

Газета.Ru вчера в 07:46
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Армия и оружие

Американские военные заявили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Коммерсантъ 00:23
Общество

Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи

RT на русском вчера в 22:44
Политика

Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
Lenta.ru 00:09
Политика

Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Известия 01:02
Наука

Ученые рассказали о неожиданной пользе картофельного пюре

Российская газета 01:49
Общество

Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы

Газета.Ru 25 октября в 18:00
Авто

В России посчитан средний возраст легковых автомобилей

Автоновости дня вчера в 23:45
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru 25 октября в 02:18
Шоу-бизнес

Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом

Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Телепрограмма вчера в 10:45
Технологии

Поисковик Google получит крупное обновление

Поисковик Google анонсировал самое крупное обновление в алгоритме поиска за последние годы.
Дни24 02:40
Автоспорт

Ферстаппен оштрафован на три позиции на стартовой решетке Гран-при Мексики

РИА Новости 01:05
Общество

Европа переходит на зимнее время

Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.
Газета.Ru вчера в 17:49
Теннис

L’Equipe поместил Медведева на обложку журнала и назвал «царём»

Популярный французский журнал L’Equipe поместил на обложку нового номера российского теннисиста Даниила Медведева.
RT на русском 02:41
Общество

«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5

Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
RT на русском вчера в 19:54
Политика

Грузия потеряла $350 млн после авиационного запрета России

Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Коммерсантъ вчера в 15:58
Происшествия

В Турции россиянка впала в кому, сообщили СМИ

Жительница Петербурга во время отдыха в Анталье попала в больницу с отеком головного мозга, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
РИА Новости 03:26
Шоу-бизнес

Участник «Голоса» объяснил, почему не пожал руку Сюткину

Во время ухода со сцены, участник пожал руки всем судьям, кроме Валерия Сюткина.
Ореанда-Новости вчера в 09:02
Общество

Диетолог назвала ключевые ошибки в питании детей

Испанский диетолог Лусия Мартинес рассказала об ошибках, которые допускают родители, составляя рацион для своих детей.
Аргументы недели 03:19
Космос

Россия и Япония хотят совместно создать космического робота

МИР 24 вчера в 21:53
Недвижимость

Вторичный рынок пополнился спросом

В ЦИАН отмечают менее заметную динамику: согласно расчетам аналитиков сервиса, в октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%. Такую динамику руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет стагнацией, которая продолжается на рынке второй месяц.
Коммерсантъ 03:24
Армия и оружие

Российская армия примет на вооружение пистолет «Удав»

Дни24 03:09
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Путешествия

В России за полцены продают путевки в Турцию

В нашей стране туроператоры начали предлагать путевки в Турцию на лето следующего года со скидкой до пятидесяти процентов – такие скидки продлятся максимум до конца ноября, после цены начнут расти Практически все крупные туристические компании в нашей стране или уже начали продавать туры в Турцию с огромными скидками, или приступят к этому совсем скоро.
U74.Ru 25 октября в 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
КХЛ-2018/19Больше новостей по теме
Главное