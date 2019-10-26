Хоккей
Спорт БИЗНЕС OnlineКурбан Бердыев произвел вбрасывание перед матчем «Ак Барса»
Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев произвел символическое вбрасывание шайбы перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом». Футбольный тренер вышел на лёд в черном свитере казанской команды.
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Главные новости дня: «Локомотив» обыграл СКА, Бердыев пришёл на хоккей в Казани
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 16:59
Бердыев совершил символическое вбрасывание перед матчем «Ак Барс» — «Барыс»
Спорт-Экспрессвчера в 11:22
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