Политика
ТАССКурц признал победу своей партии на выборах в Австрии
Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которая лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), признал победу своей партии и намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент.
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Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк
Московский Комсомолец 07:25
Политика
Зеленский посетил мемориальный комплекс Бабий Яр
РИА Новости 14:02
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 08:36
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
Кононов пришел на пост главного тренера «Спартака» в ноябре прошлого года.
РБК 12:31
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Политика
Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам
Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.
Российская газета 13:31
Общество
Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Первая леди Украины, жена президента Владимира Зеленского Елена посетила ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development.
Политика Сегодня 26 сентября в 03:41
Политика
Захарова призвала опубликовать стенограммы разговоров Обамы
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила Соединенным Штатам обнародовать разговоры бывшего президента Обамы с главами других государств так же, как это было сделано с беседой между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Ридус 13:58
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Футбол
Краснодар — Арсенал (Тула) 2:0
Газета.Ru 13:58
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела
Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 10:46
Политика
Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны
Вашингтон развязал против Тегерана кибервойну, заявил в интервью NBC глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
РИА Новости вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак начнёт вести «Пусть говорят»
Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости.
News.ru вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Режиссер сериала «Счастливы вместе» не верит в задержание Бочкаревой
Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на сообщение о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с запрещёнными веществами в трусах.
Аргументы недели 07:27
Здоровье
В поликлиниках Москвы расскажут о профилактике гриппа и гипертонии
В пятницу, 4 октября, в детской городской поликлинике № 120 всем желающим расскажут о профилактике бронхиальной астмы у детей и подростков.
Москва 24 02:44
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Происшествия
Щенок питбуля погиб, защитив детей от ядовитой змеи в США
В Соединенных Штатах собака ценой своей жизни смогла защитить детей от ядовитой змеи. О происшествии сообщило издание Fox35.
NewInform 02:26
Происшествия
«Я оттормаживался, а он летел»: водитель — о столкновении трех автомобилей на Титова
Екатеринбург Онлайн 13:38
Автоспорт
В Ferrari назвали причину схода Феттеля
Руководитель команды Маттиа Бинотто рассказал, что стало причиной схода, и ответил, почему Себастьян не мог вернуться на пит-лейн и остановился на трассе.
F1news.ru 11:33
Культура
Хидэо Кодзима снимется в «Вечернем Урганте»
Хидэо Кодзима станет гостем программы «Вечерний Ургант». Об этом было объявлено в твиттере программы.
Cyber.sports.ru вчера в 08:24
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru вчера в 09:19
Политика
Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Интерфакс вчера в 09:03
Театры
Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 05:32
Наука
После возвращения из космоса мыши могут размножаться
На протяжении длительного периода времени ученые считали, что длительное пребывание в космосе может негативно отразиться на способность мышей размножаться.
Goroday.ru вчера в 08:37
Футбол
Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу
Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.
GoTennis.ru 27 сентября в 09:37
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия вчера в 02:14
Происшествия
Россиянка устроила фотосессию в Тверском ОВД в полицейской форме
Сестра сотрудницы МВД Алены Топилиной устроила фотосессию в Тверском ОВД.
Lenta.ru 08:37