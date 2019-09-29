Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которая лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), признал победу своей партии и намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент.

Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии

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