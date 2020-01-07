Политика

RT на русскомRT на русскомКурц вновь стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем. Курц возглавил правительство в коалиции с партией «Зелёные».
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Себастьян Курц вернулся на пост канцлера Австрии после скандальной отставки

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Вести.Ru05:50

Президент Австрии привел к присяге правительство во главе с канцлером Курцем

ТАСС05:33
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Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
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Политика

Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
РИА Новости 09:10
Политика

Помпео усомнился в том, что Сулеймани находился в Багдаде с дипмиссией

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Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы

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Избиение бывшего сотрудника колонии начальником УФСИН опровергли

Информация об избиении бывшего замначальника исправительной колонии №1 (ИК-1) в Кызыле майора Владимира Монгуша руководителем регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний не соответствует действительности.
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На проспекте Тореза насмерть задавили пешехода

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В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани

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Женщина-астронавт из Британии уверена в существовании инопланетян

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В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
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По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана.
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Украина собралась искать альтернативы Минским переговорам

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что стране нужно подумать об альтернативе, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены выборы или до конца разведены силы.
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Австрийский политический и государственный деятель. Федеральный канцлер Австрии. Министр иностранных дел Австрии. Председатель Австрийской народной партии с 2017 года.
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Александр Ван дер Беллен
Австрийский экономист
Австрийский экономист и политический деятель, лидер партии Зелёных в 1997-2008 годах. 4 декабря 2016 года избран президентом Австрии, вступил в должность 26 января 2017 года.
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