Политика

RT на русскомRT на русскомКурц вновь стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем. Курц возглавил правительство в коалиции с партией «Зелёные».
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Президент Австрии привел к присяге новое правительство

РБК06:56

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен сегодня приведет к присяге новое правительство Австрии

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Курц вновь стал канцлером Австрии

RT на русском06:18

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РИА Новости05:43

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Газета.Ru05:43

Президент Австрии привел к присяге правительство во главе с канцлером Курцем

ТАСС05:33

Курц второй раз стал канцлером Австрии

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Австрийский политический и государственный деятель. Федеральный канцлер Австрии. Министр иностранных дел Австрии. Председатель Австрийской народной партии с 2017 года.
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Австрийский экономист и политический деятель, лидер партии Зелёных в 1997-2008 годах. 4 декабря 2016 года избран президентом Австрии, вступил в должность 26 января 2017 года.
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