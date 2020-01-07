Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем. Курц возглавил правительство в коалиции с партией «Зелёные».

Политика Владимир Путин после Сирии прибыл в Турцию Президент России Владимир Путин прибыл в Турцию. В среду, 8 января, у него запланированы переговоры с турецким главой Тайипом Эрдоганом.

Общество Ученые разгадали секрет да Винчи Исследователи создали с помощью компьютерной графики 3D объемную модель этой картины, сообщает MIT Technology Review, и обнаружили, что в руке у Христа на расстоянии 25 сантиметров от его тела не стеклянный шар, а полая сфера диаметром 6,8 сантиметров, с толщиной стеклянных стенок всего 1,3 миллиметра.

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Политика Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям в случае, если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.

Политика Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Политика Франция перезапустит экономические отношения с Россией Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж намерен перезапустить экономические отношения с Москвой, при этом это не должно повлечь санкции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

Авто Компания Sony презентовала первый электромобиль Vision-S Как сообщает ToDay News Ufa, на выставке Consumer Electronic Show компания Sony представила свой электромобиль Sony Vision-S.Конкурент Tesla снабжен огромным количеством датчиков внутри и снаружи (33), имеет несколько дисплеев, постоянное подключение к интернету и системой объемного звучания.