Политика

RT на русскомRT на русскомКурц вновь стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем. Курц возглавил правительство в коалиции с партией «Зелёные».
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Себастьян Курц вернулся на пост канцлера Австрии после скандальной отставки

Телеканал 360°07:25

Президент Австрии привел к присяге правительство во главе с канцлером Курцем

ТАСС05:33

Курц во второй раз стал канцлером Австрии

Вести.Ru05:50

Себастьян Курц стал канцлером Австрии

РИА Новости05:43

Курц второй раз стал канцлером Австрии

Газета.Ru05:43

Курц занял пост канцлера Австрии

News.ru05:52

Себастьян Курц вновь стал премьер-министром Австрии

REGNUM07:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:57, Ашберн
Футбол

Даббур перешел из «Севильи» в «Хоффенхайм»

Нападающий «Севильи» Мунас Даббур продолжит карьеру в «Хоффенхайме».
Спорт-Экспресс 08:40
Происшествия

В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии

Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
РБК 05:03
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости 09:01
Политика

Путин в Стамбуле откроет «Турецкий поток»

Участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток» примет президент РФ Владимир Путин, сообщает 7 января пресс-служба Кремля.
Красная весна 09:03
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Происшествия

Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии

Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Газета.Ru 05:54
Политика

Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Lenta.ru 09:05
Общество

В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк

В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.
Известия 06:41
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Наука

Учёные считают, что разовая доза кетамина может снизить употребление алкоголя

По словам учёных, которые провели это исследование, кетамин, более известный как рекреационный наркотик и транквилизатор для животных, можно использовать для «переписывания» воспоминаний, связанных с выпивкой.
XXII век 04 января в 06:29
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали певицу Валерию за наряд на концерте в Воронеже

Актуальные Новости вчера в 03:18
Общество

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории мирового кинематографа

Взгляд.ру 00:33
Происшествия

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Курске

ТАСС 09:17
Армия и оружие

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

РБК 02:54
Политика

Дуда объяснил отказ ехать в Израиль на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ поехать в Израиль на мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
News.ru 09:24
Общество

Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти

Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек.
Российская газета 08:50
Футбол

Украинский вратарь стал разочарованием первой части сезона Ла Лиги

Украинский голкипер Андрей Лунин вошел в сборную разочарований первого круга испанской Ла Лиги по версии испанского издания Marca.
Нева Спорт 05:02
Автоспорт

Россиянин Каргинов выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков

Российский экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал с лучшим временем дня на третьем этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Вести.Ru 08:18
Экономика

С 1 января выросли пенсии неработающих пенсионеров

С 1 января 2020 года неработающие пенсионеры будут получать больше на 6,6%. Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
Шахтинские известия 04 января в 07:29
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru 08:19
Происшествия

В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной

Lenta.ru 06:26
Общество

GizChina: в WhatsApp нашли «новогодний» вирус

В мессенджере WhatsApp обнаружен "новогодний" вирус, сообщает портала GizChina.
Газета.Ru вчера в 14:44
Кино

Ханс Циммер напишет музыку для фильма о Джеймсе Бонде

Музыку к фильму "Не время умирать", который станет 25-м эпизодом "бондианы", напишет популярный голливудский композитор Ханс Циммер.
Kinonews.ru 09:13
Космос

Телескоп TESS обнаружил похожую на Землю экзопланету

REGNUM 07:13
Экономика

Reuters: ВТБ подал в суд на госкомпанию Мозамбика

Ранее 19 ноября глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Reuters, что банк может предъявить претензии правительству Мозамбика, если до конца 2019 года стороны не согласуют план реструктуризации задолженности в размере $535 млн по кредиту, выданному банком государственной компании Mozambique Asset Management на строительство морских портов под гарантии правительства.
ТАСС 03:44
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Общество

Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае

Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Lenta.ru 07:23
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Экономика

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Российская газета вчера в 03:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский политический и государственный деятель. Федеральный канцлер Австрии. Министр иностранных дел Австрии. Председатель Австрийской народной партии с 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Ван дер Беллен
Австрийский экономист
Австрийский экономист и политический деятель, лидер партии Зелёных в 1997-2008 годах. 4 декабря 2016 года избран президентом Австрии, вступил в должность 26 января 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное