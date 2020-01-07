Политика

RT на русскомRT на русскомКурц вновь стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем. Курц возглавил правительство в коалиции с партией «Зелёные».
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Себастьян Курц вернулся на пост канцлера Австрии после скандальной отставки

Телеканал 360°07:25

Курц занял пост канцлера Австрии

News.ru05:52

Курц во второй раз стал канцлером Австрии

Вести.Ru05:50

Себастьян Курц стал канцлером Австрии

РИА Новости05:43

Курц второй раз стал канцлером Австрии

Газета.Ru05:43

Себастьян Курц вновь стал премьер-министром Австрии

REGNUM07:57

Президент Австрии привел к присяге правительство во главе с канцлером Курцем

ТАСС05:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Религия

Лукашенко предрек Белоруссии непростой год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек непростой год для республики и призвал достойно пройти этот сложный период, «сохранив страну, свою независимость».
Lenta.ru 05:36
Политика

Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов

Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners.
Российская газета 07:59
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Политика

В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая в Эстонии коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году.
Известия 03:10
Политика

В Тегеране разработали 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани

Высший совет национальной безопасности Ирана разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами генерала Касема Сулеймани.
Известия 04:07
Здоровье

Президент присвоил почетное звание детскому кардиологу из Челябинска

Почетное звание присвоено за заслуги Натальи в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
31 канал Челябинска вчера в 07:17
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Автоспорт

Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл»

РИА Новости 06:18
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»

Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Телеканал 360° 05 января в 23:37
Политика

Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru вчера в 16:00
Происшествия

В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе

В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
RT на русском 04:31
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

В американском городе Милуоки, штат Висконсин, водитель автомобиля открыл стрельбу по детям из-за того, что они бросили в его машину снежок.
RT на русском 02:07
Происшествия

В общежитии Одессы мужчина взорвал гранату, есть пострадавшие

В Одессе в общежитии мужчина во время конфликта взорвал гранату, в результате чего пострадало три человека.
Life.ru 05:58
Футбол

Тер Штеген, Артур и Дембеле пропустят Суперкубок Испании

Артур вернется к тренировкам в общей группе через две недели, а сроки восстановление тер Штегена и Дембеле не называются.
Евро-футбол.ру 07:26
Спорт

Александр Большунов стал победителем турнира «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем общего зачета "Тур де Ски", сообщает РИА Новости.
Народные новости 05 января в 13:12
Политика

WP узнала о подготовке США санкций против Ирака

Как сообщил один из собеседников, США планируют немного выждать, чтобы узнать, выполнит ли Ирак угрозу вывести американские войска со своей территории.
РБК вчера в 23:14
Политика

Путин 8 января посетит церемонию запуска «Турецкого потока»

Известия 07:38
Хоккей

Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»

Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
Газета.Ru 04:36
Футбол

Точилин после праздников обсудит с Ротенбергом свое будущее в ФК «Сочи»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин сообщил корреспонденту «РБ-Спорт», что после новогодних праздников обсудит с президентом клуба Борисом Ротенбергом свое будущее в команде.
Bookmaker-ratings.ru 06:49
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Армия и оружие

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

Газета.Ru 05:36
Общество

Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за пожаров

Lenta.ru 07:15
Общество

В Тюмени три свиньи ворвались в магазин и выпили две бутылки коньяка

REGNUM вчера в 06:19
Авто

«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Дни24 вчера в 03:23
Политика

Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии

Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Газета.Ru 05 января в 18:46
Происшествия

В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии

Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
РБК 05:03
Происшествия

Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров

Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Вести.Ru 05 января в 22:21
Армия и оружие

В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25

Уже 50 лет советский истребитель МиГ-25 является «самым быстрым».
Красная весна вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Светлана Лобода посвятила Линдеманну новогоднюю песню на немецком

В эфире Лобода спела несколько новогодних песенок на немецком языке.
Privet-Rostov.ru вчера в 09:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский политический и государственный деятель. Федеральный канцлер Австрии. Министр иностранных дел Австрии. Председатель Австрийской народной партии с 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Ван дер Беллен
Австрийский экономист
Австрийский экономист и политический деятель, лидер партии Зелёных в 1997-2008 годах. 4 декабря 2016 года избран президентом Австрии, вступил в должность 26 января 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное