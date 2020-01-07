Политика
RT на русскомКурц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем. Курц возглавил правительство в коалиции с партией «Зелёные».
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Религия
Лукашенко предрек Белоруссии непростой год
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек непростой год для республики и призвал достойно пройти этот сложный период, «сохранив страну, свою независимость».
Политика
Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов
Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Политика
В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая в Эстонии коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году.
Политика
В Тегеране разработали 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани
Высший совет национальной безопасности Ирана разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами генерала Касема Сулеймани.
Здоровье
Президент присвоил почетное звание детскому кардиологу из Челябинска
Почетное звание присвоено за заслуги Натальи в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Автоспорт
Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл»
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»
Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Политика
Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке
Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Происшествия
В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе
В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
Происшествия
В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок
В американском городе Милуоки, штат Висконсин, водитель автомобиля открыл стрельбу по детям из-за того, что они бросили в его машину снежок.
Происшествия
В общежитии Одессы мужчина взорвал гранату, есть пострадавшие
В Одессе в общежитии мужчина во время конфликта взорвал гранату, в результате чего пострадало три человека.
Футбол
Тер Штеген, Артур и Дембеле пропустят Суперкубок Испании
Артур вернется к тренировкам в общей группе через две недели, а сроки восстановление тер Штегена и Дембеле не называются.
Спорт
Александр Большунов стал победителем турнира «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем общего зачета "Тур де Ски", сообщает РИА Новости.
Политика
WP узнала о подготовке США санкций против Ирака
Как сообщил один из собеседников, США планируют немного выждать, чтобы узнать, выполнит ли Ирак угрозу вывести американские войска со своей территории.
Хоккей
Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»
Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
Футбол
Точилин после праздников обсудит с Ротенбергом свое будущее в ФК «Сочи»
Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин сообщил корреспонденту «РБ-Спорт», что после новогодних праздников обсудит с президентом клуба Борисом Ротенбергом свое будущее в команде.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Общество
В Тюмени три свиньи ворвались в магазин и выпили две бутылки коньяка
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Происшествия
В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии
Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
Происшествия
Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров
Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Армия и оружие
В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25
Уже 50 лет советский истребитель МиГ-25 является «самым быстрым».
Шоу-бизнес
Светлана Лобода посвятила Линдеманну новогоднюю песню на немецком
В эфире Лобода спела несколько новогодних песенок на немецком языке.