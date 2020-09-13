Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

Курц заявил о начале второй волны коронавируса в Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о начале второй волны коронавируса в стране. По его словам, особенно опасно положение в Вене, на которую приходится около половины всех выявляемых случаев. Две недели назад фиксировалось около 350 новых пациентов с коронавирусом ежедневно.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Канцлер Австрии сообщил о начале второй волны эпидемии коронавируса

РБК09:35
Царьград

Австрия возвращает масочный режим: Курц напугал страну, объявив вторую волну COVID-19

Царьград08:23
RT на русском

Курц заявил о признаках второй волны коронавируса в Австрии

RT на русском07:07
РИА Новости

Канцлер Австрии заявил о начале второй волны эпидемии коронавируса

РИА Новости07:12
News.ru

Канцлер Курц: в Австрию пришла вторая волна пандемии

News.ru06:27
Lenta.ru

Австрия объявила о начале второй волны пандемии коронавируса

Lenta.ru06:27
ТАСС

Канцлер Австрии заявил о начале второй волны пандемии в стране

ТАСС06:13

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор
Коммерсантъвчера в 16:00
23

Кремль не обсуждает идею введения минимального гарантированного дохода

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев предложил правительству проработать вопрос введения минимального гарантированного дохода для россиян, который уже давно применяется в ряде других стран.
Evo-rus.com02:12
159

ЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дерби

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал информацию, согласно которой для болельщиков столичного «Спартака» будет выделен сектор на матче между командами в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском08:21

МИД Украины осудил проведение российских выборов в Крыму

Ведомство обратилось к международному сообществу с призывом не признавать проведенные в Крыму и Севастополе выборы, а также расширить санкции по отношению к РФ и усилить политико-дипломатическое давление.
Собеседник08:34
37