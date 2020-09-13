Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о начале второй волны коронавируса в стране. По его словам, особенно опасно положение в Вене, на которую приходится около половины всех выявляемых случаев. Две недели назад фиксировалось около 350 новых пациентов с коронавирусом ежедневно.