Канцлер Австрии сообщил о начале второй волны коронавируса в стране
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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о начале второй волны пандемии коронавируса. Он призвал население страны соблюдать ограничительные меры. Количество зараженных растет с каждым днем, предупредил господин Курц.В источнике
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