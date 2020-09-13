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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Канцлер Австрии сообщил о начале второй волны коронавируса в стране

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о начале второй волны пандемии коронавируса. Он призвал население страны соблюдать ограничительные меры. Количество зараженных растет с каждым днем, предупредил господин Курц.В источнике
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Царьград

Австрия возвращает масочный режим: Курц напугал страну, объявив вторую волну COVID-19

Царьград08:23
ТАСС

Канцлер Австрии заявил о начале второй волны пандемии в стране

ТАСС06:13
RT на русском

Курц заявил о признаках второй волны коронавируса в Австрии

RT на русском07:07
News.ru

Канцлер Курц: в Австрию пришла вторая волна пандемии

News.ru06:27
Lenta.ru

Австрия объявила о начале второй волны пандемии коронавируса

Lenta.ru06:27
Комсомольская правда

В Австрии началась вторая волна пандемии коронавируса, заявил Курц

Комсомольская правда06:20
РИА Новости

Канцлер Австрии заявил о начале второй волны коронавируса

РИА Новости07:12

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»

В отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке мошенничества.
РБК05:35
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Греция закупит французские истребители для усиления вооруженных сил

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна закупит вооружение для усиления своей армии и потратит дополнительно 6,8 миллиарда евро на противодействие экономическому спаду, вызванному пандемией коронавируса.
Российская газета02:25
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Врач назвал первые признаки рака крови

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России Роман Темников рассказал о первых признаках рака крови, сообщает kp.ru 13 сентября.
Известия05:08
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