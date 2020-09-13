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Газета.Ru
Газета.Ru

Канцлер Австрии заявил о начале второй волны коронавируса в стране

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране начинается вторая волна пандемии коронавируса.В источнике
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Газета.Ru

Канцлер Австрии заявил о начале второй волны коронавируса в стране

Газета.Ru07:20
Комсомольская правда

В Австрии началась вторая волна пандемии коронавируса, заявил Курц

Комсомольская правда06:20
Вести.Ru

В Австрии зафиксирована вторая волна коронавируса

Вести.Ru07:02
Lenta.ru

Австрия объявила о начале второй волны пандемии коронавируса

Lenta.ru06:27
Аргументы недели

Канцлер Австрии Курц сообщил о начале второй волны пандемии COVID-19 в стране

Аргументы недели06:26
RT на русском

Курц заявил о признаках второй волны коронавируса в Австрии

RT на русском07:07
ТАСС

Канцлер Австрии заявил о начале второй волны пандемии в стране

ТАСС06:13

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
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В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ru05:47
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В Ненецком АО депутаты заксобрания избрали губернатора

«По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — подвел итоги голосования председатель заксобрания Александр Лутовинов.
REGNUM04:42
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