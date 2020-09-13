Воронеж, 13 сентября 2020, 13:55 — REGNUM Заявление о вбросе бюллетеней на участке в поселке городского типа Подгорное Подгоренского района Воронежской области проверяют в областной избирательной комиссии.
Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
«По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — подвел итоги голосования председатель заксобрания Александр Лутовинов.