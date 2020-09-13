Помпео осудил казнь обвиненного в убийстве охранника иранского борца

Госсекретарь США Майк Помпео осудил казнь в Иране 27-летнего борца Навида Афкари, участвовавшего в протестных акциях в 2018 году и обвиненного также в убийстве охранника в городе Шираз.