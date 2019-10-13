Армия и оружие
RT на русскомКурды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией
Курдская администрация договорилась с Дамаском о размещении сирийских войск на границе с Турцией.
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Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли живой и вернули маме, сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.
РИА Новости 13:02
Армия и оружие
Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
"С 14 по 18 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и США выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на турецком самолёте СН-235 с аэродрома Кубинка", - цитирует Рыжкова газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:22
Армия и оружие
Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.
RT на русском 16:20
Здоровье
У жаловавшейся на слабость россиянки нашли полуметровую опухоль
Московские врачи вырезали гигантскую опухоль у 52-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на общую слабость и увеличившийся живот.
Lenta.ru 16:37
Религия
Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы
В понедельник 14 октября 2019 года Православная Церковь отмечает великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы.
Фома 17:00
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек
До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».
REGNUM 09:01
Наука
В египетской гробнице нашли самую древнюю карту загробного мира
Археологи обнаружили в саркофаге в некрополе Верхнего Египта надписи, которые оказались древнейшей известной копией "Книги двух путей".
Neva.Today 03:00
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Политика
В Италии захотели запретить Соловьеву въезд в ЕС и США
Автор составленного на итальянском языке обращения сравнивает российского ведущего Соловьёва с нацистскими преступниками и требует не допустить его проживания в Италии и возможного получения гражданства.
Рамблер 11:05
Политика
Три тысячи элистинцев вышли на митинг против Трапезникова
Кавказский узел 12:52
Происшествия
В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов
На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.
Газета.Ru 09:02
Футбол
Черчесов назвал главную задачу сборной России по футболу
Футболисты сборной России, которые вышли на чемпионат Европы (ЧЕ) 2020 года, решили «локальную задачу».
REGNUM 15:28
Музыка
«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато
Группировка «Ленинград» вечером 12 октября дала заключительный концерт прощального тура на «Газпром Арене».
Фонтанка.Ру вчера в 18:21
Финансы
Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
РБК 10 октября в 07:20
Музыка
На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»
11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Культуромания вчера в 12:12
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 16:42
Музыка
Клип о Кавказе снял «Кузя» из «Универа»в Кисловодске
Клип появился на ютуб-канале артиста и вызвыл бурный восторг у пользователей интернета. Работу над ним актёр начал ещё в августе 2019 года.
АТВмедиа 10:15
Космос
«Протон-М» успешно вывел на орбиту иностранные спутники
Красная весна 10 октября в 03:49
Экономика
В десяти российских регионах могут ввести льготную ипотеку
Ранее Мутко заявил, что правительство собирается в течение 5 лет выделить порядка 100 миллиардов рублей для дополнительного финансирования регионов с наиболее низким уровнем социально-экономического развития.
Вести.Ru 11 октября в 07:30
Кино
Создатель «Сватов» опровергла отъезд Артемьевой в Германию
Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о переезде звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой на «неопределенный срок» в Германию.
iReactor вчера в 06:22
Игры
Спидраннер прошёл GTA: San Andreas за 26 минут
Grand Theft Auto: San Andreas — пятая игра серии GTA, которая вышла в 2004 году на PlayStation 2 и в 2005-м на PC.
CyberSport.ru вчера в 12:05
Происшествия
В Audi пропавшей Ксении Каторгиной обнаружили кровь
Екатеринбург Онлайн 13:43
Политика
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Армия и оружие
Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
Россия не поддержала подготовленное США заявление для прессы в Совете Безопасности ООН по операции Турции в Сирии, в котором Анкару призывали прекратить проведение военной операции.
Известия вчера в 19:37
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Авто
Эксперты уже определили реальный срок службы зимней резины
Как правильно определить критический износ зимних шин, рассказали эксперты aif.ru.
Автоновости дня вчера в 04:23