Курдская администрация договорилась с Дамаском о размещении сирийских войск на границе с Турцией.

Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией

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