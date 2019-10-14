Курдская администрация договорилась с Дамаском о размещении сирийских войск на границе с Турцией. Соответствующее заявление курдов было обнародовано Agence France-Presse. По словам представителей сирийских курдов, это необходимо для «отражения турецкой агрессии и ее дальнейшего предотвращения».

Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией

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