Курдская администрация договорилась с Дамаском о размещении сирийских войск на границе с Турцией. Соответствующее заявление курдов было обнародовано Agence France-Presse. По словам представителей сирийских курдов, это необходимо для «отражения турецкой агрессии и ее дальнейшего предотвращения».

Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией

Политика В ожидании завтрашнего майдана СовБез Украины провёл важное совещание Как уже сообщала «Русская Весна», в преддверии завтрашних протестов Зеленский выступил со срочным обращением к нации.

Происшествия Диджея убили в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки Диджей был убит в кафе в Кировском районе Ленинградской области из-за того, что посетителю заведения не понравилась музыка.

Армия и оружие Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом Оружие с искусственным интеллектом сможет уничтожить города мира за считанные секунды.

Политика Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

Происшествия Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".

Происшествия Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Авто В России изменился расчет транспортного налога После внесенных поправок владельцы транспортных средств стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет получат повышающий коэффициент 1,1. При этом ранее данный показатель лежал в диапазоне 1,3-1,5. Кроме того изменения коснуться участников системы «Платон», которые теперь будут платить больше, так как лишаться федеральной льготы.

Религия Православные верующие празднуют Покров 14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.

Технологии СМИ сообщили о готовности Дурова отложить запуск TON Команда блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова рассматривает возможность переноса запуска проекта в связи с иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Армия и оружие Глава Пентагона признал, что военные США в Сирии попали в ловушку Американский контингент в САР оказались в невыгодной позиции между турецкими вооруженными силами, которые, напомним, вторглись на территорию Сирии для зачистки курдских формирований, и правительственными войсками Дамаска.

Политика Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером «С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.

Футбол Кирилл Новиков: «В матче с „Пюником“ „Динамо“ сделало первый шаг» Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Пюником» (2:0). — Мне понравилось, что-то, о чем мы с ребятами говорили, что нарабатывали в тренировочном процессе, было сегодня игроками на игру перенесено.

Политика В Италии захотели запретить Соловьеву въезд в ЕС и США Автор составленного на итальянском языке обращения сравнивает российского ведущего Соловьёва с нацистскими преступниками и требует не допустить его проживания в Италии и возможного получения гражданства.

Футбол Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020 Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Футбол Уэльс — Хорватия 1:1 В матче восьмого тура группы Е отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Уэльса дома сыграла вничью с Хорватией 1:1.

Армия и оружие Путин заявил, что Россия создаст комплексы, преодолевающие любую ПРО Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.

Энергетика Нефть подорожала в конце недели на новостях из Ближнего Востока По итогам последнего рабочего дня североморская нефть Brent подорожала на 2,64%, до 60,66 долларов за баррель.

Армия и оружие Военные США не смогли вывезти из Сирии около 50 боевиков ИГ Американские военные сообщили, что не смогли вывезти из тюрем, которыми управляют сирийские курды, около 50 «особо важных» боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Музыка Билан захотел поехать на «Евровидение» в третий раз Билан заявил, что считает прошлогоднее вступление на конкурсе представлявшего Россию певца Сергея Лазарева «офигительным», и высказался в поддержку системы национального отбора, в рамках которой участника «Евровидения» выбирали бы зрители, а не руководство телеканалов, пишет «Газета.ру».