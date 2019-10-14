Армия и оружие

МонаВистаМонаВистаСирийские курды заключили военное соглашение с Дамаском

Официальный представитель курдских административных формирований на севере Сирии Бадран Джиа Курд заявил, что курды заключили соглашение с Дамаском.
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Курды договорились с властями Сирии о действиях против Турции

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Курды объединились с правительством Сирии в совместном противостоянии турецкой военной операции «Источник мира»

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Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией

RT на русскомвчера в 14:59

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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СМИ: Сирия разместит войска около границы с Турцией

РЕН ТВвчера в 15:04

Курды заявили, что договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией

Коммерсантъвчера в 15:04

Reuters: сирийские курды заключили предварительное военное соглашение с Дамаском

ТАСС03:25
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
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Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане

В Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, передает РИА "Новости".
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Саудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина

На встрече президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бин Aбдель-Aзизом Аль Саудом в Эр-Рияде королевский оркестр исковеркал российский гимн.
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Армия и оружие

Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте

Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
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Стоит отметить, что именно Тедеско был первым и единственным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" после ухода Олега Кононова.
Газета.Ru 12:59
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Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину

Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.
Телеканал 360° 11:51
Космос

Сверхсветовые корабли признали неэффективными

Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 06:54
Происшествия

Москалькова назвала убийцу девочки в Саратове мутантом

РБК 09:14
Армия и оружие

Глава Пентагона: американские войска попали в ловушку в Сирии

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Технологии

Microsoft анонсировала обновление Windows 10

Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
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Происшествия

СК заявил о новых задержаниях по делу о массовых беспорядках

Следственный комитет России сообщил о задержании новых фигурантов "московского дела", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:36
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В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
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Бурак Озчивит работает на камеру только в присутствии жены

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Удальцов вернулся на должность начальника команды московского «Динамо»

Александр Удальцов вернулся на должность начальника команды московского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.
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В сети появился финальный трейлер «Холодного сердца 2»

В понедельник, 14 октября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.
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Власти на северо-востоке САР объявили о восстановлении суверенитета

О полном восстановлении суверенитета САР на своей территории объявили в округах Мембидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Камышлия и Эль-Хасака провинции Хасака.
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«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

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Счетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий в РФ

Счетная палата РФ увидела риски недостижения показателя по росту пенсий.
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В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
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В России начались продажи новых смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2

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Solopharm не вписывается в проект маркировки лекарств

Подготовка к маркировке лекарств стартовала три года назад – в феврале 2017 года запущен пилотный проект.
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Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян

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Названы признаки дефицита витамина В12

Исследователи из Великобритании сообщили, что дефицит в организме витамине В12 можно определить по коже лица.
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ЦБ может отменить отдельные нормативные требования к банкам

Банк России рассматривает возможность отмены и упрощения отдельных нормативных требований, в первую очередь пруденциальных, к кредитным организациям, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
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Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

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Как американский конгрессмен поздравил ВМС США с днём основания

Американский конгрессмен Брайан Маст в своём Twitter поздравил ВМС США с днём их основания.
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