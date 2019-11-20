с чего всё началось

Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии. На ролик, опубликованный на YouTube, обратило внимание издание «Военное обозрение».

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

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