Армия и оружие
Lenta.ruКурды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии. На ролик, опубликованный на YouTube, обратило внимание издание «Военное обозрение».
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с чего всё началось
На видеохостинге YouTube опубликовано видеообращение, в котором курдские Силы внутренней безопасности "Асайиш" извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.Инфоросвчера в 11:24
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Опубликовано видео с извинением курдов за нападение на российский патруль в Сирии
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