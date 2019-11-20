Армия и оружие
Lenta.ruКурды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии. На ролик, опубликованный на YouTube, обратило внимание издание «Военное обозрение».
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с чего всё началось
На видеохостинге YouTube опубликовано видеообращение, в котором курдские Силы внутренней безопасности "Асайиш" извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.Инфорос11:24
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Нападение на русский «Тайфун» в Сирии: боевики просят прощения — неожиданное заявление
Rusvesna.suвчера в 22:16
Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ
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