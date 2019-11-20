Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruКурды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Курдские военные выразили сожаление в связи с инцидентом, который произошел в Кобани в понедельник, 18 ноября. Тогда группа агрессивно настроенных местных жителей забросала камнями и бутылками с зажигательной смесью совместный патрульный конвой, в который входили в том числе и российские машины.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru09:11

Курды извинились перед российскими военными за инцидент в Кобани

РЕН ТВ07:49

Курды извинились перед российскими военными

Взгляд.ру07:34

«Больше не повторится»: Курдские боевики извинились за соотечественников перед русской военной полицией

Царьград07:26

Курдские террористы извинились за атаку на машину военной полиции РФ в Сирии

Народные новости05:15

Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ

Военное обозрение00:04

Нападение на русский «Тайфун» в Сирии: боевики просят прощения — неожиданное заявление

Rusvesna.suвчера в 22:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Политика

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Lenta.ru 08:32
Общество

Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 06:37
Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

РБК 08:19
Футбол

Утвержден состав корзин жеребьевки Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин для жеребьевки чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 08:59
Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником «Рубина» Коноваловым

Действующее соглашение Коновалова с «Рубином» рассчитано до лета 2022 года. Ранее им также интересовались «Краснодар», «Спартак» и «Динамо».
Bookmaker-ratings.ru 09:02
Политика

Госдума разрешила Садовничему остаться во главе МГУ после 80-летия

Госдума приняла поправку к законодательству о снятии возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Интерфакс 08:02
Политика

Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашенной Луганской народной республикой, где ожидается открытие моста, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:06
Общество

Британский ЗОЖ-стартап заявил о своей ликвидации

Стартап заявил о добровольной ликвидации 10 октября 2019 года. StepJockey зарегистрировали в Лондоне летом 2013 года.
Телеканал 360° 08:57
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Авто

Компания Haval адаптирует свои автомобили под российский климат

Автоновости дня вчера в 13:37
Политика

Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по интеграции

Как прошли переговоры в Горках Во вторник, 19 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев в подмосковных Горках принимал белорусского коллегу Сергея Румаса — в рамках традиционного ежегодного заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
РБК вчера в 14:07
Авто

Bugatti может выпустить практичный электромобиль

Пока руководство Bugatti ведет переговоры с материнской компанией Volkswagen, и если последняя даст проекту «зеленый свет», то модель будет выпущена.
Tvoe-avto.com 06:20
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

Millionaire.ru 03:55
Политика

До Киева не дошло более $35 млн военной помощи США

Американская газета Los Angeles Times со ссылкой на отчет о расходах Пентагона сообщила о выделении правительством США около $400 млн Украине в качестве военной помощи, однако Киев до сих недополучил из этой суммы $35,2 млн.
Военное дело 02:49
Экономика

Число просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Газета.Ru 18 ноября в 19:28
Шоу-бизнес

Алсу решилась на короткую стрижку

Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
WomanHit.ru вчера в 04:48
Политика

Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу

Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.
REGNUM 09:21
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Экономика

Россия пустит грузы в обход Прибалтики

Pravda.Ru 08:35
Экономика

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

Низкое качество госуправления лишило экономику почти 1 трлн рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 07:21
Технологии

Новый патч для RDR 2 убрал зависимость фигуры главного героя от FPS

Патч 1.14 для ПК-версии Red Dead Redemption 2 устранил баг, из-за которого главный герой быстрее терял вес при высоком FPS.
CyberSport.ru 08:30
Экономика

Baring Vostok отложил создание нового инвестфонда из-за ареста Калви

Инвестиционная компания Baring Vostok решила временно отложить создание шестого фонда для иностранных инвестиций в российские компании, заявил «Ведомостям» представитель компании.
Ведомости 08:05
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Российская газета 06:00
Происшествия

Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию

Осужденный за получение взятки и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко прибыл отбывать наказание в Мордовию.
Российская газета 05:07
Происшествия

На Алтае четверо женщин сутки пытали знакомую горячим чаем и ножом

Женщину избивали, сломали ребро, обливали горячим чаем, обмотали вокруг шеи шнур электрического удлинителя и некоторое время удушивали, зажигалкой подожгли волосы на голове, кухонным ножом срезали часть волос на голове.
Регион online 09:07
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM вчера в 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бои за Кобани
Вооружённые столкновения между боевиками Исламского государства, с одной стороны, и курдскими отрядами народной самообороны и поддерживающими их формированиями, с другой, в окрестностях города Айн-эль-Араб (Кобани) на севере Сирии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное