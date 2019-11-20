Армия и оружие
Lenta.ruКурды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские военные выразили сожаление в связи с инцидентом, который произошел в Кобани в понедельник, 18 ноября. Тогда группа агрессивно настроенных местных жителей забросала камнями и бутылками с зажигательной смесью совместный патрульный конвой, в который входили в том числе и российские машины.
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Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ
Военное обозрение00:04
Нападение на русский «Тайфун» в Сирии: боевики просят прощения — неожиданное заявление
Rusvesna.suвчера в 22:16
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