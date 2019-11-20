Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruКурды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Российские патрули подвергаются нападению местных жителей в Сирии уже не первый раз. Так, 8 ноября российско-турецкий патруль забросали камнями в городе Дерик, а 6 ноября — в районе Кобани. 1 ноября российские и турецкие военные начали первое патрулирование района сирийско-турецкой границы.
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