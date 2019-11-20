Армия и оружие
Lenta.ruКурды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Российские патрули подвергаются нападению местных жителей в Сирии уже не первый раз. Так, 8 ноября российско-турецкий патруль забросали камнями в городе Дерик, а 6 ноября — в районе Кобани. 1 ноября российские и турецкие военные начали первое патрулирование района сирийско-турецкой границы.
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Нападение на русский «Тайфун» в Сирии: боевики просят прощения — неожиданное заявление
Rusvesna.suвчера в 22:16
Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ
Военное обозрение00:04
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Прохождение водительских медкомиссий может быть ужесточено в рамках предложенного МВД России законопроекта.
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ВСУ захватили стратегическую высоту под Горловкой, заявили на Украине
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Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
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На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело
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Наука
Древнюю фигурку пещерного льва нашли на Алтае
В Китае нашли плиту с биографией монаха Учёный не исключил, что скульптуру могли создать жившие в пещере представители подвида древних людей - денисовцы - под влиянием человека разумного (homo sapiens).
Общество
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В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
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Госдума разрешила Садовничему остаться во главе МГУ после 80-летия
Госдума приняла поправку к законодательству о снятии возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
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Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
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В FIA изучают детали силовой установки Ferrari
По информации Auto Motor und Sport в Бразилии инспекторы FIA изъяли детали системы подачи топлива с одной из машин Ferrari, одной машины клиентов Ferrari и одной машины с мотором другого производителя, чтобы в лабораторных условиях провести сравнение.
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Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
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Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
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Институт долевого строительства, подчеркнул глава правительства, существует только в нашей стране, а появился из-за отсутствия средств у застройщиков.