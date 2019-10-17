Армия и оружие
Взгляд.руКурды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ. Отказ во въезде военные получили на курдском блокпосту у пересечения Табки, сообщает ANNA-News. Информацию подтверждает в своем Facebook находящийся на месте событий военный журналист Игорь Дмитриев.
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Сирийско-российский конвой не смог пройти в Ракку через блокпост курдов-боевиков
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