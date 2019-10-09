Армия и оружие
Московский КомсомолецКурды обвинили Анкару в первых жертвах турецкой операции
Ранее стало известно, что курдские отряды "Сирийских демократических сил" провели обстрел турецкого города Нусайбина в ответ на начало военной операции Анкары на территории Сирии.
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Игры
Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют
В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
Российская газета 06:55
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Происшествия
Автобус в Москве врезался в дом и повредил газопровод
По данным экстренных служб, в районе дома 35 по Перовскому проезду рейсовый автобус въехал в жилой дом, повредив газовую магистраль.
Вести.Ru 13:55
Политика
Киев отказался от контракта на транзит газа, который предложила Россия
Киев не хочет заключать краткосрочный контракт на транзит российского газа через свою территорию.
Новостной фронт 04:59
Политика
В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США
В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
РИА Новости 09:55
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru вчера в 02:29
Спорт
Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира
Мужская сборная России по спортивной гимнастике стала победителем командного многоборья на чемпионате мира, который проходит в немецком Штутгарте.
Вести.Ru 10:50
Армия и оружие
Десятки самолетов ВКС РФ «экстренно» покинули аэродромы базирования
В задачи военнослужащих входят снаряжение воздушных судов боеприпасами, защита аэродромов от условного врага, а также использование индивидуальных средств защиты в случае применения «неприятелем» оружия массового поражения.
ТК Звезда 06:11
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Армия и оружие
Трамп назвал военную операцию Турции в Сирии «плохой идеей»
Ранее СМИ узнали, что президент США Дональд Трамп отдал американским военным приказ не вмешиваться в военную операцию Турции на территории Сирии.
Московский Комсомолец 13:20
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Футбол
Мертенс сфотографировался с голым задом на фоне сборной Бельгии
Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс опубликовал в инстаграме командное фото «Вот фото меня и команды-победительницы», – написал 32-летний форвард.
Бомбардир.ру 09:40
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК 14:11
Происшествия
В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку
Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 12:04
Кино
Режиссер «Другого мира» снимет женский спин-офф «Джона Уика»
Киноафиша России 03:29
Происшествия
Стрельба в немецком Галле попала на видео
Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного штурмовой винтовкой мужчины на посетителей кафе в немецком Галле.
Вести.Ru 08:37
Авто
Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace
Официальная презентация нового Toyota Granace пройдет на стенде Toyota Auto Body на 46-м Токийском автосалоне в через несколько дней.
SpeedMe вчера в 00:37
Происшествия
В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»
Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Эхо Москвы 07 октября в 14:02
Футбол
Дзюба призвал журналистов перестать критиковать Лунева
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба призвал журналистов не критиковать одноклубника Андрея Лунева.
Газета.Ru 09:58
Авто
Nissan отзовет в России более 160 тысяч автомобилей
Красная весна 10:52
Космос
Ученые назвали несколько фактов об инопланетной жизни
Все же эксперты назвали несколько фактов об инопланетной жизни, которые смогут изменить мнение многих людей.
Территория новостей вчера в 16:04
Происшествия
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 11:46
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Космос
На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников
Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
Дни24 вчера в 05:02
Здоровье
Сотрудник центра Блохина рассказал об истоках скандала с увольнением
Истоки скандала с угрозой медперсонала онкоцентра Блохина (Москва) массово уволиться нужно искать в 2017 году, сообщил на условиях анонимности один из сотрудников медицинского учреждения изданию «Собеседеник.ru».
REGNUM вчера в 19:16
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Ugpressa.ru 11:06
Кино
«Дылда» Балагова стала претендентом на премию «Оскар»
Политическая Экспертиза 07 октября в 16:27