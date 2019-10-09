Армия и оружие
Московский КомсомолецКурды обвинили Анкару в первых жертвах турецкой операции
Ранее стало известно, что курдские отряды "Сирийских демократических сил" провели обстрел турецкого города Нусайбина в ответ на начало военной операции Анкары на территории Сирии.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 13:00, Вашингтон
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В России создали свой AliExpress
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), МегаФон, Alibaba Group и Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия AliExpress Россия.
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
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В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
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Турция начала военную операцию в Сирии
Президент Турции объявил о начале операции "Источник мира" Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие Вооруженные силы проводят ее вместе с формированиями "Сирийской свободной армии" — одним из крупнейших объединений вооруженных группировок.
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Сестры Кардашьян привезли в Армению детей
Звезда реалити-шоу "Жизнь семейства Кардашьян" приехала в Армению вместе с детьми и старшей сестрой Кортни на Всемирный конгресс по информационным технологиям - и заодно крестила своих детей в главном храме Армянской апостольской церкви.
Газета.Ru 12:21
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
Газета.Ru 09:19
Шоу-бизнес
Подписчики «диагностировали» Анне Хилькевич анорексию
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Экспресс газета 04:13
Политика
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября, указал им на необходимость работать "напряженно" на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании.
РИА Новости 11:56
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Поединок Федора Емельяненко в Японии подтвержден официально
«Bellator и Rizin проведут совместный турнир в Японии 29 декабря», - цитирует ТАСС представителей Rizin FF.
FightTime.ru 07 октября в 09:03
Политика
Путин заявил о необходимости мотивирующей зарплаты для медиков
Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой и мотивировать людей к эффективной работе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru вчера в 04:16
Финансы
ВТБ отказался от приема вкладов в евро
ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро. Ранее такие решения приняли "Авангард", Ситибанк, Альфа-банк и Сбербанк.
РБК вчера в 04:47
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Ugpressa.ru 11:06
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК 07 октября в 15:13
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Политика
В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе
По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».
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Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора
Телеканал 360° 04:22
Наука
В гибели шерстистых мамонтов острова Врангеля обвинили изоляцию
ТАСС Наука вчера в 11:28
Общество
Мэрия Екатеринбурга разрешит застроить жильем часть Уралмашзавода
66.ru вчера в 11:00
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Авто
Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace
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Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
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Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 11:08