Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКурды обвинили Анкару в первых жертвах турецкой операции

Ранее стало известно, что курдские отряды "Сирийских демократических сил" провели обстрел турецкого города Нусайбина в ответ на начало военной операции Анкары на территории Сирии.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Курды заявили о двух жертвах авиаударов Турции по Сирии

Известия12:31

Почти два десятка человек пострадали в САР с начала операции Турции

News.ru12:03

Сирийские курды обвили Турцию в смерти двоих мирных жителей

Газета.Ru11:38

Жертвами операции Турции в Сирии стали девять человек, ранены больше 30

Росбалт11:59

Появились первые мирные жертвы турецкого вторжения в Сирию

Взгляд.ру11:41

СМИ: семь курдских бойцов убиты в результате атак турецкой армии

ТАСС11:41

Курды обвинили Анкару в первых жертвах турецкой операции

Московский Комсомолец12:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 13:00, Вашингтон
Экономика

В России создали свой AliExpress

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), МегаФон, Alibaba Group и Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия AliExpress Россия.
Клопс 08:29
Происшествия

Вторая за день стрельба произошла на востоке Германии

Газета.Ru 12:13
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

REGNUM вчера в 04:28
Армия и оружие

Турция начала военную операцию в Сирии

Президент Турции объявил о начале операции "Источник мира" Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие Вооруженные силы проводят ее вместе с формированиями "Сирийской свободной армии" — одним из крупнейших объединений вооруженных группировок.
Lenta.ru 12:01
Шоу-бизнес

Сестры Кардашьян привезли в Армению детей

Звезда реалити-шоу "Жизнь семейства Кардашьян" приехала в Армению вместе с детьми и старшей сестрой Кортни на Всемирный конгресс по информационным технологиям - и заодно крестила своих детей в главном храме Армянской апостольской церкви.
Газета.Ru 12:21
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
Газета.Ru 09:19
Шоу-бизнес

Подписчики «диагностировали» Анне Хилькевич анорексию

WomanHit.ru 11:40
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк частично парализовало

Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета 04:13
Политика

Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок «напряженно»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября, указал им на необходимость работать "напряженно" на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании.
РИА Новости 11:56
Единоборства

Поединок Федора Емельяненко в Японии подтвержден официально

«Bellator и Rizin проведут совместный турнир в Японии 29 декабря», - цитирует ТАСС представителей Rizin FF.
FightTime.ru 07 октября в 09:03
Политика

Путин заявил о необходимости мотивирующей зарплаты для медиков

Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой и мотивировать людей к эффективной работе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Известия 11:18
Здоровье

Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru вчера в 04:16
Финансы

ВТБ отказался от приема вкладов в евро

ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро. Ранее такие решения приняли "Авангард", Ситибанк, Альфа-банк и Сбербанк.
РБК вчера в 04:47
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Ugpressa.ru 11:06
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Происшествия

Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК 07 октября в 15:13
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Происшествия

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

News.ru 08:06
Политика

В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе

По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».
RuNews24.ru вчера в 04:12
Гаджеты

Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора

Телеканал 360° 04:22
Наука

Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи

Газета.Ru 06:24
Наука

В гибели шерстистых мамонтов острова Врангеля обвинили изоляцию

ТАСС Наука вчера в 11:28
Общество

Мэрия Екатеринбурга разрешит застроить жильем часть Уралмашзавода

66.ru вчера в 11:00
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Политика

Путин уволил своего советника Глазьева

Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Авто

Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace

Официальная презентация нового Toyota Granace пройдет на стенде Toyota Auto Body на 46-м Токийском автосалоне в через несколько дней.
SpeedMe вчера в 00:37
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье

Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Политика

Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск

Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 11:08
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное