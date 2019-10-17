Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руКурды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку

Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ. Отказ во въезде военные получили на курдском блокпосту у пересечения Табки, сообщает ANNA-News. Информацию подтверждает в своем Facebook находящийся на месте событий военный журналист Игорь Дмитриев.
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Курды семь часов блокировали конвой российских военных

Газета.Ru14:58

Сирийско-российский конвой не смог пройти в Ракку через блокпост курдов-боевиков

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СМИ: курды отказались пускать российский конвой в Ракку

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ФАН10:57

Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку

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В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»

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Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета вчера в 07:21
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Lenta.ru 13:13
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Коалиция США разбомбила собственный склад боеприпасов в Сирии

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Росбалт вчера в 19:59
Общество

Власти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн

«Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу против господина Дерипаски и его компании», — говорится в сообщении ведомства.
РБК 10:48
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

Коммерсантъ 14:53
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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Общество

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости вчера в 06:02
Происшествия

СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Армия и оружие

Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

Lenta.ru 13:44
Общество

Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:30
Политика

США готовят новые санкции против России из-за Сирии

Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.
Газета.Ru 13:39
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Никас Сафронов раскритиковал Софию Ротару за увлечение пластикой

Знаменитый художник Никас Сафронов раскритиковал желание певицы Софии Ротару выглядеть намного моложе своих лет.
Татарстан Сегодня 05:58
Происшествия

Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска

Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Известия 00:35
Общество

У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру

У актера есть еще три квартиры и дача в Подмосковье, отметил источник, но большую часть недвижимости Жигунов якобы переписал на супругу Веру Новикову.
Lenta.ru 05:08
Политика

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии на предстоящих переговорах

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию, сложившуюся в Сирии, на предстоящих переговорах.
ФАН 05:45
Политика

Комиссия Госдумы выявила в нескольких СМИ нарушения законодательства

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России получила материалы журналистских расследований о подготовке лидеров протестных акций, а также выявила нарушения законодательства в нескольких СМИ.
RT на русском 13:31
Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
RT на русском 07:07
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Роспотребнадзор перечислил самые полезные орехи

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Садио Мане: «Нужно ли мне десять „Феррари“? Я предпочитаю построить школу»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о своем отношении к роскошной жизни.
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Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста Зыкова за допинг

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации российского форварда клуба «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.
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Гаджеты

Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком

Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
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Культура

Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова

Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 15 октября в 17:12
Политика

Трамп заявил о «великолепных новостях» из Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам визита вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару из Турции пришли «великолепные новости» и «миллионы жизней будут спасены».
RT на русском 13:37
Происшествия

Делом «пьяного мальчика» занялся центральный аппарат СКР

Дело о ДТП под Кировом, где полицейский сбил шестилетнего ребенка на велосипеде, передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
ТВ Центр 14:33
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru 13:36
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Ryzen Threadripper 3960X — 24-ядерный семинанометровый процессор

В Сети появилась информация о процессоре Ryzen Threadripper 3960X.
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Спорт

Колобков прокомментировал слова Гануса о подменах проб

Министр спорта России Павел Колобков отреагировал на слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском вчера в 15:51
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