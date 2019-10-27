Армия и оружие

РБКРБКСирийские курды начали отвод войск от турецкой границы

«Сирийские демократические силы» начали отвод военизированных формирований курдов от сирийско-турецкой границы, признав соглашение, достигнутое в Сочи президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Курды сообщили об отводе войск от границы между Сирией и Турцией

Росбалт12:39

МИД Сирии: мы готовы принять в свои объятия курдов

REGNUM10:52

Курды заявили об отводе бойцов с границы Сирии и Турции

РИА Новости07:47

Курды заявили об отводе бойцов от границы Сирии и Турции

Известия08:39

Курды заявили об отводе войск от границы с Турцией

Коммерсантъ08:23

Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы

РБК09:48

МИД Сирии приветствовал отвод курдских формирований на 30 км от границы с Турцией

ТАСС08:37
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:31, Вашингтон
Политика

Кадыров отреагировал на убийство лидера ИГ цитатой из Гоголя

Московский Комсомолец 04:19
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Происшествия

Участник любовного инцидента в самолете раскаивается в произошедшем

Герой нашумевшего ролика, который сделан на борту самолета Москва-Владивосток, позвонил в редакцию «Вестей: Приморье».
ВЕСТИ: Приморье 02:54
Технологии

Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

РЕН ТВ 24 октября в 14:14
Гаджеты

«Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны

Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.
Ореанда-Новости вчера в 11:21
Политика

Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое

Украина.ру вчера в 06:44
Хоккей

ЦСКА по буллитам победил «Авангард» в матче КХЛ

Хоккеисты московского ЦСКА по буллитам обыграли омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 12:58
Происшествия

Ребенок «без лица» родился в Португалии

По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru вчера в 00:46
Здоровье

Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии

Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.
Ugpressa.ru вчера в 01:41
Политика

Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище

Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Энергетика

Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову

Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
РБК 17:00
Политика

Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Lenta.ru 00:09
Армия и оружие

Местоположение аль-Багдади раскрыла одна из его жен

Местонахождение лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади во время допроса раскрыли одна из его жен и курьер, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 16:34
Фигурное катание

Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Спорт день за днем 17:19
Шоу-бизнес

Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё

Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
ИнфоСМИ 13:57
Политика

В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент

Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Российская газета вчера в 22:00
Автоспорт

Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики "Формулы-1".
Газета.Ru 16:53
Футбол

Юношеская сборная России проиграла Румынии в матче отбора к Евро-2020

Юношеская сборная России U17 проиграла Румынии (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Спорт-Экспресс 15:06
Космос

Американский космоплан вернулся с секретной миссии

На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Вести.Ru 13:35
Происшествия

При стрельбе в Техасе погибли два человека, более 10 пострадали

Неизвестный устроил стрельбу на встрече выпускников филиала Техасского университета A&M. В результате погибли как минимум два человека, более 10 получили ранения, сообщает Fox News.
Коммерсантъ 05:43
Гаджеты

Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS

Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
UfaTime.ru 10:31
Экономика

Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату

ПФР хочет поменять порядок расчета и назначать ежемесячную выплату лишь тем пенсионерам, у которых она превысит 20% от федерального уровня прожиточного минимума пенсионеров (сейчас этот показатель равен 8846 рублей).
Primpress.ru 16:00
Футбол

«Зенит» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Коммерсантъ 09:28
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
Армия и оружие

Помощник Трампа отказался считать Россию союзником США

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти станы не считают Россию союзником, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:18
Происшествия

В Карелии опрокинулся автобус с детьми

ТАСС 15:05
Футбол

«Манчестер Юнайтед» при 2 нереализованных пенальти обыграл «Норвич»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.
Чемпионат 14:25
Политика

Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России

Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
RT на русском вчера в 15:40
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