Армия и оружие
РИА НовостиSDF пригрозили Турции тотальной войной
Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии. Соответствующее заявление Бали сделал в своем Twitter.
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с чего всё началось
«Мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ»,— сообщил официальный представитель SDF Мустафа Бали в Twitter.Коммерсантъвчера в 21:25
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SDF предупредили Турцию о «тотальной» войне в ответ на операцию на севере страны
Коммерсантъвчера в 21:25
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