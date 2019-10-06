Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиSDF пригрозили Турции тотальной войной

Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии. Соответствующее заявление Бали сделал в своем Twitter.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
«Мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ»,— сообщил официальный представитель SDF Мустафа Бали в Twitter
.
Коммерсантъвчера в 21:25

Подробнее о событии

Курды пригрозили Турции войной из-за ситуации в Сирии

Газета.Ru01:40

В SDF предостерегли Турцию от операции в Сирии

Известиявчера в 20:43

Курды пригрозили Турции полноценной войной

RT на русском00:01

SDF пригрозили Турции тотальной войной

РИА Новостивчера в 23:40

SDF предупредили Турцию о «тотальной» войне в ответ на операцию на севере страны

Коммерсантъвчера в 21:25

Курды предупредили Турцию о полноценной войне

Взгляд.ру01:20

Командир курдов считает, что вторжение турецких войск в Сирию приведет к войне

ТАССвчера в 14:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Происшествия

Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича

Интерфакс вчера в 11:30
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Футбол

Махачкалинский «Анжи» из-за долгов может лишиться стадиона

Руководитель пресс-службы "Анжи" Сергей Расулов сообщил, что команда может остаться без домашнего стадиона.
Газета.Ru 00:00
Общество

Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке

REGNUM 02 октября в 20:10
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Волейбол

Сборная России обыграла Египет на Кубке мира по волейболу

Российские волейболисты обыграли сборную Египта в пятом матче на Кубке мира по волейболу. Об этом 6 октября сообщает ТАСС.
Известия 01:06
Политика

Сотрудник ФБР подверг допросу депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

В течение 1 часа длился допрос депутата ГД РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
REGNUM вчера в 19:32
Общество

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Известия вчера в 19:05
Происшествия

В ДТП в центре Читы погиб один человек

Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении двух иномарок в центре Читы, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
ТАСС вчера в 22:21
Политика

Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента

Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС вчера в 22:09
Общество

Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»

Московский Комсомолец 04 октября в 07:24
Происшествия

Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя

ТАСС вчера в 08:33
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Экономика

Матвиенко пожаловалась на отсутствие отдачи от льгот для нефтяников

Налоговые льготы, которые предоставляются нефтяным компаниям, не привели к сопоставимому росту инвестиций и снижению зависимости российских нефтяников от импортных поставщиков.
РБК 04 октября в 06:26
Хоккей

НХЛ. Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»

Спорт БИЗНЕС Online 01:55
Футбол

«Химнасия и Эсгрима» одержала первую победу при Марадоне

Бомбардир.ру вчера в 18:25
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости вчера в 11:44
Политика

Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов раскритиковали премию ТЭФИ

Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
Lisa.ru 04 октября в 12:17
Армия и оружие

В Пентагоне оценили планы Турции о начале операции в Сирии

РЕН ТВ вчера в 15:28
Общество

Покрас Лампас приехал в Екатеринбург восстанавливать свою работу

Екатеринбург Онлайн вчера в 06:40
Энергетика

Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ

На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
REGNUM 04 октября в 06:45
Политика

МИД КНДР заявил о провале переговоров с США

Переговоры Северной Кореи и США, проходившие в Стокгольме, окончились провалом, северокорейская делегация покинула встречу, не дожидаясь ее официального окончания, сообщило Yonhap News Agency.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru вчера в 10:22
Хоккей

ФХР сообщила о смерти хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна

РБК вчера в 19:53
Шоу-бизнес

Изувеченная бывшим супругом Маргарита Грачева выходит замуж

Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, из-за пыток теперь уже бывшего супруга лишившаяся кисти руки, снова выходит замуж.
OAnews 04 октября в 09:26
Политика

Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину

Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости 04 октября в 20:48
Авто

Tesla установила новый рекорд продаж

SpeedMe 03 октября в 01:59
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия вчера в 06:04
Кино

Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками

Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor вчера в 22:26
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное