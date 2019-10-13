Армия и оружие
Взгляд.руКурды провели переговоры с Дамаском на российской военной базе
Представители курдских «Сирийских демократических сил» и официальных властей Сирии провели переговоры на российской военной базе Хмеймим в провинции Латакия, целью встречи было соглашение в связи с турецкой операцией на северо-востоке страны.
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Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Армия и оружие
Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории
Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
Общество
В США задержали 81-летнюю актрису Джейн Фонда за участие в протесте
Армия и оружие
Эрдоган призвал НАТО сделать выбор между Турцией и «террористами»
Ранее Эрдоган потребовал от Меркель сделать выбор между Турцией и курдами.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
Происшествия
На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание
Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Экономика
Рынок робототехники в России вырастет до 17,5 млрд рублей
Рынок робототехники и сенсорики увеличится до 17,4 млрд рублей (на 7,4 млрд больше 2019 года).
Общество
В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов
В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.
Происшествия
Погиб Николай Булакин: мэр Абакана разбился в ДТП
По предварительной информации, мэр Абакана Николай Генрихович Булакин попал в аварию в районе поселка Топольки Минусинского района.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Политика
CNN осудил сторонников Трампа за видео с расстрелом представителей СМИ
Видео, в котором хозяин Белого дома Дональд Трамп «расстреливает» из автомата представителей СМИ и своих политических оппонентов, вызвало сожаление у американского телеканала CNN.
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Экономика
Москва и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн
Политика
Генпрокуратура Украины остановила расследования против Порошенко
Руководители Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) запретили сотрудникам подписывать любые ходатайства по уголовным делам бывшего украинского президента Петра Порошенко.
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
Политика
Зеленский посетит Донбасс 14 октября
Политика
В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Экономика
Челябинский застройщик скупает земли в Москве и Санкт-Петербурге
В 2020 году застройщик планирует возвести на земельных участках посёлки клубного типа площадью около 100 тысяч квадратных метров.
Гаджеты
IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch
Политика
Сурков объявил путинизм идеологией повседневности
Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Финансы
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Авто
В США на торги выставлен сгоревший дотла Ferrari 458
В ближайшее время любой желающий сможет поучаствовать в аукционе по продаже сгоревшего дотла спортивного автомобиля Ferrari 458 Spider, выпущенного около 5 лет назад.