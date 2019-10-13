Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руКурды провели переговоры с Дамаском на российской военной базе

Представители курдских «Сирийских демократических сил» и официальных властей Сирии провели переговоры на российской военной базе Хмеймим в провинции Латакия, целью встречи было соглашение в связи с турецкой операцией на северо-востоке страны.
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«Чувствуется почерк российских переговорщиков»: подробности «курдской сделки» в Сирии

Царьградвчера в 17:35

Reuters: Курды провели переговоры с властями Сирии на военной базе РФ

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Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
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Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории

Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
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Эрдоган призвал НАТО сделать выбор между Турцией и «террористами»

Ранее Эрдоган потребовал от Меркель сделать выбор между Турцией и курдами.
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Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
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На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание

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Рынок робототехники в России вырастет до 17,5 млрд рублей

Рынок робототехники и сенсорики увеличится до 17,4 млрд рублей (на 7,4 млрд больше 2019 года).
Газета.Ru 04:04
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В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов

В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.
РБК 03:50
Происшествия

Погиб Николай Булакин: мэр Абакана разбился в ДТП

По предварительной информации, мэр Абакана Николай Генрихович Булакин попал в аварию в районе поселка Топольки Минусинского района.
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Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Политика

CNN осудил сторонников Трампа за видео с расстрелом представителей СМИ

Видео, в котором хозяин Белого дома Дональд Трамп «расстреливает» из автомата представителей СМИ и своих политических оппонентов, вызвало сожаление у американского телеканала CNN.
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Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
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Экономика

Москва и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн

Коммерсантъ 01:44
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Генпрокуратура Украины остановила расследования против Порошенко

Руководители Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) запретили сотрудникам подписывать любые ходатайства по уголовным делам бывшего украинского президента Петра Порошенко.
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Политика

Зеленский посетит Донбасс 14 октября

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В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
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Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161

Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
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Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Экономика

Челябинский застройщик скупает земли в Москве и Санкт-Петербурге

В 2020 году застройщик планирует возвести на земельных участках посёлки клубного типа площадью около 100 тысяч квадратных метров.
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IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch

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Политика

Сурков объявил путинизм идеологией повседневности

Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
Lenta.ru 06:01
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России

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Финансы

Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета

Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
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Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
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Авто

В США на торги выставлен сгоревший дотла Ferrari 458

В ближайшее время любой желающий сможет поучаствовать в аукционе по продаже сгоревшего дотла спортивного автомобиля Ferrari 458 Spider, выпущенного около 5 лет назад.
Discover24 05:49
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