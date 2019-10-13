Представители курдских «Сирийских демократических сил» и официальных властей Сирии провели переговоры на российской военной базе Хмеймим в провинции Латакия, целью встречи было соглашение в связи с турецкой операцией на северо-востоке страны.

Курды провели переговоры с Дамаском на российской военной базе

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