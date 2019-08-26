Курдские формирования объявили, что в случае удара со стороны Турции «не ручаются» за охрану взятых в плен в ходе войны боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» — они могут бежать из лагерей, оставленных SDF и YPG.

с чего всё началось

Несколько семей боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) бежали из лагеря Айн-Исса на севере Сирии, где Турция проводит операцию «Источник мира», передает РИА Новости.

Курды сообщили о бегстве из лагеря в Сирии семей боевиков ИГ

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