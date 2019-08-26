Армия и оружие
Аргументы и ФактыКурды сообщили о бегстве из лагеря в Сирии семей боевиков ИГ
Несколько семей боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) бежали из лагеря Айн-Исса на севере Сирии, где Турция проводит операцию «Источник мира», передает РИА Новости.
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Курдские формирования объявили, что в случае удара со стороны Турции «не ручаются» за охрану взятых в плен в ходе войны боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» — они могут бежать из лагерей, оставленных SDF и YPG.ФАН08:45
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Армия и оружие
Путин высказался о гонке вооружений и возможности новой холодной войны
Президент Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне.
РБК 07:37
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Космос
Вспышки в центре системы черной дыры представлены в новом видео
Международная команда астрономов при помощи современных камер создала видео с высокой частотой кадров, на котором представлена система растущей черной дыры с беспрецедентным уровнем подробностей.
AstroNews.ru 05:47
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии.
RT на русском 12:49
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 09:54
Хоккей
Дубль Капризова принес ЦСКА победу над «Сочи» в матче КХЛ
Московский ЦСКА обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:29
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Популярный российский певец Дмитрий Билан дал интервью ток-шоу «Алена, блин», в котором рассказал, что хотел бы представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение» в третий раз.
Невские Новости 12:38
Шоу-бизнес
Азиза рассказала о романе с Александром Абдуловым
Территория новостей 11:30
Происшествия
В Балашихе пропала девятилетняя девочка
РИА Новости 12:19
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.
Евро-футбол.ру 07:46
Единоборства
Боксер Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Российский боксер Дмитрий Бивол выиграл бой с доминиканцем Ленином Кастильо за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжелом весе, передает RT.
Аргументы и Факты 04:18
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Авто
Эксперты дали совет, как увеличить ресурс мотора
Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.
SpeedMe 04:45
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию
Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Новые автомобили 11 октября в 13:22
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым
«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском вчера в 17:37
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Армия и оружие
Эсминец Porter ВМС США зашел в порт Одессы
12 октября в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот взял на сопровождение вошедший тогда в южную часть акватории Черного моря эсминец Porter ВМС США.
ТАСС 10:25
Футбол
Сборная России после гола Оздоева Кипру пошутила, что забил Азмун
На 23-й минуте матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 Кипр — Россия полузащитник российской команды Магомед Оздоев отметился голом.
Sport24.ru 12:44
Футбол
Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
ProstoProSport 09:15
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Футбол
Бельгия обыграла Казахстан в матче отбора Евро-2020
Сборная Бельгии обыграла национальную команду Казахстана в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 10:51
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Carlsberg представила первые в мире бумажные бутылки для пива
ТАСС 11 октября в 09:26
Футбол
Тедеско прилетит в «Спартак» в воскресенье
Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско прилетит в Москву в воскресенье, чтобы заключить основной контракт с футбольный клубом "Спартак", сообщает портал "Чемпионат".
Московский Комсомолец вчера в 12:14
Происшествия
В Москве прошла серия пикетов в поддержку осужденного активиста Котова
В Москве возле памятника маршалу Жукову прошла серия одиночных пикетов в поддержку Константина Котова, осужденного на четыре года за неоднократные нарушения на митингах (так называемая дадинская статья — по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней).
РБК 11:30
Общество
Джейн Фонду арестовали во время митинга у Капитолия
Газета.Ru 11 октября в 16:09