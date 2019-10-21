с чего всё началось

В Сети появилось видео, запечатлевшее жителей сирийского города Камышлы, бросающих камни и помидоры в колонну американских военных автомобилей, которые покидают страну. На кадрах, опубликованных Hawar news, видно, как курды выражает свой гнев по отношению к американцам, уезжающим с территории Сирии.

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