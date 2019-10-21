с чего всё началось

Покидающих Сирию американцев забросали помидорами и камнями. Колонна американских военных подверглась «обстрелу» со стороны курдского населения города Камышлы.

Финансы Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).

Футбол Стало известно о состоянии защитника «Рубина», потерявшего много крови Как сообщалось ранее, Фомин из-за неудачного столкновения с противником получил тупую травму живота и потерял много крови.

Политика Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.

Политика Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.

Космос На видео попало строительство ещё трёх кораблей Starship Илона Маска Как ранее писал Лайф, бизнесмен недавно показал первый прототип Starship и опубликовал ролик, снятый изнутри космического корабля.

Экономика Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.

Фигурное катание Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.

Кино Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.

Экономика Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.

Космос На Марсе нашли озеро, подобное земному Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Политика Die Welt: Путин победил в Сирии без войны Журналист немецкого издания Die Welt Михаэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин смог одержать победу в Сирии, не прибегая к военным действиям, сообщает Ura.ru.

Наука Зародыш мыши впервые вырастили из одной соматической клетки Испанские ученые придумали новый способ моделировать раннее развитие млекопитающих: они вырастили структуры, напоминающие бластоцисту, из одной стволовой клетки.

Политика NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.

Здоровье Саратовской области не хватает почти двух тысяч врачей Общий дефицит врачей составляет 1875 человек, особенно остро нехватка ощущается в амбулаторном звене и скорой медицинской помощи.

Шоу-бизнес В Сети появилось фото Никиты Михалкова в форме матроса 21 октября Никита Михалков празднует день рождения. Родственники и друзья в социальных сетях активно поздравляют режиссера с 73-летием.

Экономика В Иркутской области предлагают ввести нулевой налог на электромобили Иркутская область, 21.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области планируют ввести нулевой налог на электромобили.

Экономика В России каждая десятая компания планирует сократить работников В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Происшествия Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.

Общество На Украине создали департамент по расследованию дел Евромайдана Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ о создании специального департамента, который будет заниматься расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами 2013–2014 годов на Украине.

Армия и оружие Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр» В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».

Технологии Крупное обновление Windows 10 уже доступно для избранных Компания Microsoft пару недель назад анонсировала следующее крупное обновление операционной системы Windows 10.