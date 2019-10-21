с чего всё началось

Покидающих Сирию американцев забросали помидорами и камнями. Колонна американских военных подверглась «обстрелу» со стороны курдского населения города Камышлы.

Политика Путин и Макрон отметили безальтернативность Минских соглашений «При обсуждении возможности проведения очередного саммита «нормандской четверки» президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений», — отмечается на сайте Кремля.

Технологии Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.

Общество Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами 21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.

Происшествия В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.

Общество Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.

Общество Стало известно об угрозе прорыва Горьковской плотины Руководитель Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Виктор Данилов-Данильян во время выступления в Совете Федерации заявил, что на Горьковской плотине (Нижегородская гидроэлектростанция) отсутствуют сооружения, которые предусматривают ее устойчивость.

Недвижимость На Дальнем Востоке могут выдать 140 тысяч льготных ипотечных кредитов На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования на Дальнем Востоке правительство направит около 14,7 миллиарда рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 миллиардов.

Общество Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.

Кино Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.

Авто АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG 1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.

Шоу-бизнес Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Фигурное катание Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.

Экономика Тихомиров рассказал о молчании КСП и Доробалюк при угрожающей ситуации с бюджетом Залезаем в долги к коммерческим банкам и потом тратим только на обслуживание долга тоже миллиарды из того же бюджета – голоса КСП не слышно.

Политика Экс-нардеп обвинил премьера Украины в домогательствах к юноше Бывший депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к сыну своего знакомого.

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Экономика Спрос на бензин в России рекордно обрушился Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.

Происшествия Мебельный склад горит в Новосибирске В Новосибирске загорелся мебельный склад. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погиб один человек Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.