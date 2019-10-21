Армия и оружие

Рифей-ПермьРифей-ПермьКурды закидали американских военных помидорами и камнями

Покидающих Сирию американцев забросали помидорами и камнями. Колонна американских военных подверглась «обстрелу» со стороны курдского населения города Камышлы.
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с чего всё началось
Курдское новостное агентство Hawar опубликовало
 видео, на котором жители сирийского города Камышлы бросают камни и помидоры в колонну американских военных автомобилей, покидающих страну.
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Курды закидали американских военных помидорами

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