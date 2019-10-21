с чего всё началось

Жители сирийского Камышлы закидали картошкой и помидорами американских военных, покидавших город. Видео опубликовано в YouTube-канале курдской новостной службы Hawar News Agency. На кадрах видно, как курды провожают военные автомобили в США, бросая в них овощи.

Политика Глава СВР назвал историческую миссию России Историческая миссия России состоит в том, чтобы удержать Европу от отрыва от христианской традиции и попыток сотворить «дивный новый мир».

Общество Детей освободят от платы за вывоз мусора В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.

Политика В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.

Технологии Четки Ватикана взломали за 15 минут Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.

Фигурное катание 15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.

Общество АМПП порекомендует москвичке оспорить в суде якобы полученные штрафы на 500 тыс. руб. за парковку у дома Жительнице Таганского района Москвы порекомендуют в судебном порядке оспорить правомерность якобы полученных ей штрафов на 500 тыс. руб. за парковку возле дома, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

Политика Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету «Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.

Футбол Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.

Общество В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

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