Армия и оружие
Lenta.ruКурды закидали американских военных помидорами и картошкой
Жители сирийского Камышлы закидали картошкой и помидорами американских военных, покидавших город. Видео опубликовано в YouTube-канале курдской новостной службы Hawar News Agency. На кадрах видно, как курды провожают военные автомобили в США, бросая в них овощи.
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с чего всё началось
Курдское новостное агентство Hawar опубликовало видео, на котором жители сирийского города Камышлы бросают камни и помидоры в колонну американских военных автомобилей, покидающих страну.РИА Новости13:07
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