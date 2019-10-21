с чего всё началось

Жители Сирии, курды, забросали камнями и помидорами покидающих страну военных США. На видео, размещенном на YouTube-канале Hawar News Agency, видно, как в отъезжающие американские машины летят камни и овощи.

Футбол Тренер ЦСКА Гончаренко оценил игру «Ростова» Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре "Ростова" в нынешнем сезоне чемпионата России.

Политика Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.

Происшествия МЧС опубликовало фото пожара на складе в Москве МЧС опубликовало фото пожара на складе, который находится на Амурской улице в Москве. Соответствующие материалы поступили в РБК.

Политика Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.

Экономика Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.

Политика Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.

Футбол Защитник «Рубина» переведен из реанимации В нынешнем розыгрыше молодежного первенства России Вячеслав Фомин провел двенадцать матчей, но не смог отметиться результативными действиями.

Армия и оружие В ФРГ предложили создать международную зону безопасности в Сирии Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать в Сирии на границе с Турцией международную зону безопасности при участии Москвы и Анкары.

Политика Facebook удалил четыре группы аккаунтов из России и Ирана В заявлении, опубликованном на сайте Facebook, сказано, что владельцы удаленных аккаунтов «занимались манипуляцией» общественным мнением в «США, Северной и Латинской Америке».

Шоу-бизнес 17-летний сын Натальи Водяновой поделился редким фото с возлюбленной 17-летний сын Натальи Водяновой дебютировал на подиуме в качестве модели Впрочем, в свои 17 лет Лукас не только делает первые шаги в модельном бизнесе, но и не забывает о личной жизни.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

Общество Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.

Культура Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос» Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.

Шоу-бизнес Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.

Происшествия На Украине потерпел крушение вертолёт В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.

Политика Кремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате» Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.

Политика Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту страны Реувену Ривлину мандат на формирование правительства.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Политика Кабмин Британии во вторник проведет обсуждение сделки по Brexit На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена.

Здоровье Названы причины появления камней в почках Российские врачи объяснили, из-за чего в почках образуются камни. По словам специалистов, это может происходить из-за избытка кальция.

Происшествия Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.

Шоу-бизнес Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.

Хоккей Бои КХЛ: Накладал разбил Фатеева Защитник «Локомотива» Якуб Накладал и форвард «Трактора» скинули краги в начале первого периода матча в Ярославле.