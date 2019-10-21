Армия и оружие
БИЗНЕС OnlineПокидающих Сирию американских военных закидали камнями и помидорами
Жители Сирии, курды, забросали камнями и помидорами покидающих страну военных США. На видео, размещенном на YouTube-канале Hawar News Agency, видно, как в отъезжающие американские машины летят камни и овощи.
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с чего всё началось
Курдское новостное агентство Hawar опубликовало видео, на котором жители сирийского города Камышлы бросают камни и помидоры в колонну американских военных автомобилей, покидающих страну.РИА Новости13:07
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Экономика
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В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru 19 октября в 07:01
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РБК 17:58
Футбол
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Армия и оружие
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Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать в Сирии на границе с Турцией международную зону безопасности при участии Москвы и Анкары.
RT на русском 18:55
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Facebook удалил четыре группы аккаунтов из России и Ирана
В заявлении, опубликованном на сайте Facebook, сказано, что владельцы удаленных аккаунтов «занимались манипуляцией» общественным мнением в «США, Северной и Латинской Америке».
Ридус 18:03
Шоу-бизнес
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Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
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РБК 10:11
Общество
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Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
Евразия Daily 08:44
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником
Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
Труд 18 октября в 15:58
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В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Политика
Кремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате»
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Газета.Ru 17:40
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Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 05:00
Политика
Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту страны Реувену Ривлину мандат на формирование правительства.
Российская газета 17:59
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
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Политика
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Газета.Ru вчера в 08:29
Здоровье
Названы причины появления камней в почках
Российские врачи объяснили, из-за чего в почках образуются камни. По словам специалистов, это может происходить из-за избытка кальция.
Волгоградская правда 19:18
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 15:23
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой
Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
OAnews 13:06
Хоккей
Бои КХЛ: Накладал разбил Фатеева
Защитник «Локомотива» Якуб Накладал и форвард «Трактора» скинули краги в начале первого периода матча в Ярославле.
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Легойда назвал заявления о «поражении» РПЦ на Афоне «псевдоанализом»
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в понедельник назвал "псевдоанализом" сообщения в блогах о якобы поражении Русской православной церкви на Афоне в борьбе с Константинопольским патриархатом по вопросу признания неканоничной "новой церкви" Украины.
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