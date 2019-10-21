Армия и оружие

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineПокидающих Сирию американских военных закидали камнями и помидорами

Жители Сирии, курды, забросали камнями и помидорами покидающих страну военных США. На видео, размещенном на YouTube-канале Hawar News Agency, видно, как в отъезжающие американские машины летят камни и овощи.
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с чего всё началось
Курдское новостное агентство Hawar опубликовало
 видео, на котором жители сирийского города Камышлы бросают камни и помидоры в колонну американских военных автомобилей, покидающих страну.
РИА Новости13:07

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Курды закидали американских военных помидорами

РИА Новости13:46

Курды забросали военных США помидорами и камнями

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Курды закидали американских военных помидорами и картошкой

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Комсомольская правда12:52

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Газета.Ru12:39

СМИ: в Сирии американских военных забросали камнями и помидорами

ТАСС12:36

«F... USA!» Курды «провожают» военных США камнями и помидорами. Видео

REGNUM13:35
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