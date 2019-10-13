Армия и оружие

Life.ruLife.ruКурды заявили о бегстве сотен боевиков ИГИЛ из лагеря на севере Сирии

Почти 800 иностранцев, связанных с ИГИЛ*, сбежали из лагеря временного содержания Айн-Исса на северо-востоке Сирии, где военную операцию проводит Турция. Об этом сообщил представитель курдской автономной администрации на странице в "Фейсбуке".
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