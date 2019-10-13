Армия и оружие
Life.ruКурды заявили о бегстве сотен боевиков ИГИЛ из лагеря на севере Сирии
Почти 800 иностранцев, связанных с ИГИЛ*, сбежали из лагеря временного содержания Айн-Исса на северо-востоке Сирии, где военную операцию проводит Турция. Об этом сообщил представитель курдской автономной администрации на странице в "Фейсбуке".
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
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Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Хоккей
«Йокерит» победил «Салават Юлаев» по буллитам в матче КХЛ
«Йокерит» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 3:2 ШБ.
Sport24.ru 11:45
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение рака
Волгоградская правда вчера в 23:00
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 10 октября в 01:49
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Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Армия и оружие
Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции
Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке вместе с конгрессом санкций против Турции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
РБК 10:42
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия
В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов
На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.
Газета.Ru 09:02
Шоу-бизнес
Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности
Телепрограмма вчера в 08:17
Армия и оружие
Главу Минобороны Латвии упрекнули в отсутствии военного образования
Бывший депутат Европарламента, учитывая факт отсутствия у руководителя Минобороны Латвии военного образования, посоветовал ему зайти к кадровым военным в Штаб Национальных вооруженных сил и поинтересоваться тем, как это можно без боя брать целые города.
Наша версия 07:48
Происшествия
Мужчина с ножом напал на отдел полиции в Москве
В Зеленограде неизвестный с ножом попытался проникнуть в отдел ГИБДД. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает Baza.
Lenta.ru 11:37
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Технологии
Visa, Mastercard и eBay отказались от криптовалюты Facebook
Компании Visa, Mastercard, eBay и Stripe отказались от участия в проекте Facebook по созданию криптовалюты Libra.
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 20:05
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 09:54
Музыка
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Культура
Шнуров заявил о непонимании культуры деятелями искусства в России
Музыкант Сергей Шнуров заявил, что решил войти в совет при комитете Госдумы по культуре из-за того, что российские деятели культуры не понимают в этой сфере.
РБК 09:00
Теннис
Теннисист Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
RT на русском 05:59
Футбол
Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
ProstoProSport 09:15
Политика
Нацбанк Украины обвинил Коломойского в торможении переговоров с МВФ
Судебные тяжбы украинского олигарха Коломойского за контроль над "Приватбанком" могут затормозить переговоры Украины с МВФ.
ИА Новороссия 11:30
Политика
В Раде заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью изданию «Левый берег» заявил, что у Украины нет денег на восстановление Донбасса.
РБК вчера в 16:13
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Политика
Сын Байдена решил уйти из компании, поддерживаемой госструктурами КНР
Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от демократов на высший государственный пост Джо Байдена, решил оставить свой пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами Китая.
Вести.Ru 08:53
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
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