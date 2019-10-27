Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что отводят войска от границы Сирии и Турции, передает РИА "Новости". Сообщается, что решение было принято после консультаций с Россией.

Курды заявили об отводе войск от границы Сирии и Турции

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