Армия и оружие
Газета.RuКурды заявили об отводе войск от границы Сирии и Турции
Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что отводят войска от границы Сирии и Турции, передает РИА "Новости". Сообщается, что решение было принято после консультаций с Россией.
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