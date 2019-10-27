Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuКурды заявили об отводе войск от границы Сирии и Турции

Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что отводят войска от границы Сирии и Турции, передает РИА "Новости". Сообщается, что решение было принято после консультаций с Россией.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

СМИ: В МИД Сирии поддержали отвод курдских формирований от границы с Турцией

RT на русском09:51

Сирийские курды начали отвод сил после консультаций с Россией

Московский Комсомолец07:34

Курды заявили об отводе бойцов от границы Сирии и Турции

Известия08:39

Курды заявили об отводе войск от границы с Турцией

Коммерсантъ08:23

Курды заявили об отводе бойцов с границы Сирии и Турции

РИА Новости07:47

МИД Сирии приветствовал отвод курдских формирований на 30 км от границы с Турцией

ТАСС08:37

Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы

РБК09:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:01, Ашберн
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Армия и оружие

Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, а также Турцию, Сирию, Ирак и курдские подразделения за помощь в ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади.
RT на русском 09:53
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском вчера в 22:15
Политика

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru 06:58
Футбол

Локомотив — Спартак 0:0 (1-й тайм)

В прямом эфире матч покажет «Матч ТВ». Прогноз «Чемпионата»: «Спартак» не проиграет за 1.86.
Чемпионат 04:00
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

Коммерсантъ вчера в 13:56
Фигурное катание

Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Гран-при Skate Canada, проходящем в Келоуне.
REGNUM 00:29
Кино

Новый фильм с Джоли за 10 дней собрал в России более миллиарда

Российская газета 08:04
Общество

Неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и похолодания

Неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и похолодания. Об этом информирует ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Невские Новости 06:29
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом

Ажиотажный спрос на Vitara Brezza не спадает несмотря на появление в продаже весьма серьезных конкурентов - Hyundai Venue и Kia Seltos.
Новые автомобили вчера в 23:56
Происшествия

Пару арестовали во Владивостоке на 15 суток за непристойное поведение

АиФ Владивосток вчера в 00:11
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ 25 октября в 08:09
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Общество

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

Российская газета 08:54
Общество

Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте

Певец Стас Пьеха в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказал, что в возрасте 34 лет попал в больницу с инфарктом.
РИА Новости 08:53
Кино

Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

Слово и Дело вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Политика

Трамп намерен выйти из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Кино

Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены

Народные новости вчера в 14:55
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 25 октября в 13:12
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

РИА Новости 04:40
Происшествия

В Пермском крае возобновили поиски пропавшего частного самолета

РИА Новости 00:34
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском вчера в 04:36
Шоу-бизнес

Продюсер «Бурановских бабушек» назвала причину смерти солистки

Экономика сегодня вчера в 16:29
Футбол

Карпин оригинально объявил о очередной беременности жены

Главный тренер Ростова, Валерий Карпин, в очередной раз оригинальным образом объявил о беременности своей супруги в сети Инстаграм.
Bethub.org 09:06
Кино

В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского

RuNews24.ru 25 октября в 14:02
Футбол

Голы Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

РИА Новости 08:55
Общество

Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище открыли памятник народному артисту России Николаю Караченцову в день его рождения — 27 октября.
Коммерсантъ 09:20
Политика

Власти Чечни решили вернуть пропавших в Сирии россиянок

Ранее член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова предоставила РБК аудиозаписи, в которых россиянки, совершившие побег из лагеря для семей пленных боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России), просили помочь им вернуться на родину.
РБК 08:10
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное