Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомКурды заявили об уничтожении 75 турецких солдат

Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat. Отмечается, что ещё 19 солдат турецкой армии пострадали в результате удара.
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с чего всё началось
Курдское информационное агентство ANF News
 сообщило, что представители «Силы демократической Сирии» (SDF) в боях с турецкой армией уничтожили 7 танков и 75 солдат.
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