с чего всё началось

Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat. Отмечается, что ещё 19 солдат турецкой армии пострадали в результате удара.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Происшествия Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России "В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.

Происшествия Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.

Наука В Дании бензиновые автомобили увеличили выбросы углекислого газа За 2019 год в Дании увеличился объем выбросов углекислого газа из-за того, что датчане стали больше приобретать новые автомобили, работающие на бензине, а не на дизеле.

Политика РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.

Кино Состоялась премьера второго сезона мистического сериала «Зачарованные» По информации телекомпании The CW Television Network, недавно состоялась премьера очередного, второго сезона мистического сериала в жанре драмы «Зачарованные».

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.

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Авто Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.

Экономика Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.