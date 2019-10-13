Армия и оружие
RT на русскомКурды заявили об уничтожении 75 турецких солдат
Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat. Отмечается, что ещё 19 солдат турецкой армии пострадали в результате удара.
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с чего всё началось
Курдское информационное агентство ANF News сообщило, что представители «Силы демократической Сирии» (SDF) в боях с турецкой армией уничтожили 7 танков и 75 солдат.Коммерсантъ20:40
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