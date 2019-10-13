с чего всё началось

Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat. Отмечается, что ещё 19 солдат турецкой армии пострадали в результате удара.

Авто В России подешевели подержанные машины В третьем квартале 2019 года средняя стоимость автомобиля в России снизилась до 370 тысяч рублей, что меньше на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Кино «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.

Единоборства Бивол защитил титул чемпиона мира WBA Россиянин Дмитрий Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг.

Политика Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией "Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.

Происшествия Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Армия и оружие Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом Оружие с искусственным интеллектом сможет уничтожить города мира за считанные секунды.

Армия и оружие Пентагон сообщил об обстреле Турцией военной базы США на севере Сирии Как заявил капитан ВМС США и представитель пресс-службы военных операций Пентагона Брук Деволт, Соединённые Штаты по-прежнему возражают против турецких военных операций в Сирии, в частности на территориях, где находятся американские военнослужащие.

Авто Компания Bentley показала специальную версию автомобиля Flying Spur Bentley Flying Spur 2020 гаснет как часть доступного пакета спецификаций Blackline.

Единоборства Менеджер Нурмагомедова едва не подрался с экс-чемпионом UFC Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, едва не подрался с бывшим чемпионом UFC Энтони Петтисом.

Происшествия В ГД задумались над возвращением в России смертной казни На странице ГД в «ВКонтакте» был опубликован опрос о необходимости отмены моратория на смертную казнь.

Происшествия Марго Овсянникову избили на корпоративе На участницу проекта "Дом 2" Марго Овсянникову напали и избили прямо вовремя корпоратива. Видео инцидента появилось в инстаграмме девушки.

Шоу-бизнес Юлия Барановская рассказала о травме сына Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».

Религия Что запрещено делать в день Михаила, 13 октября Сегодня православные волгоградцы отмечают праздник святого Михаила. Из нашего материала вы узнаете, как нужно вести себя в этот день.

Происшествия Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Политика В Польше начались парламентские выборы Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные парламентские выборы.

Армия и оружие Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии выразил обеспокоенность в связи с началом новой военной операции турецких вооруженных сил на северо-востоке страны и угрозой гуманитарной катастрофы в регионе.

Шоу-бизнес Помощница Кейт Миддлтон шокирована решением герцогини Герцогиня Кембриджская уволила только что вернувшуюся из свадебного путешествия помощницу.

Шоу-бизнес Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной Телеведущая Алла Михеева, снявшаяся в одном из клипов группировки «Ленинград», сфотографировалась в платье и туфлях на высоких каблуках в ванной.

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Происшествия Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Автоспорт Формула 1. Феттель завоевал поул Гран-при Японии, Квят – 14-й На автодроме "Сузука" состоялась квалификационная гонка Гран-при Японии в классе автогонок "Формула 1". Победителем заезда стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Армия и оружие Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.

Общество В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма Определена дата проведения опроса горожан Екатеринбурга о месте возведения храма. Опрос пройдет 13 октября, сообщает администрация города.