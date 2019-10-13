с чего всё началось

«Курдским бойцам удалось подбить семь танков и уничтожить 75 турецких солдат и наемников из вооруженной оппозиции, еще 19 получили ранения», - сообщает портал ANF News.

Курды заявили, что уничтожили 75 турецких солдат в Сирии

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