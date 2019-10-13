с чего всё началось

После боестолкновения курды заявили об уничтожении 75 военнослужащих ВС Турции. Об этом сообщает агентство Firat. Также сообщается об уничтожении семи танков.

Происшествия В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.

Происшествия В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис» В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".

Происшествия В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.

Армия и оружие Американский эсминец вошел в Черное море Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Кино Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».

Общество Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.

Футбол Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод.

Происшествия ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.

Политика Названы случаи ненамеренной помощи США России Американское издание National Interest рассказало о случаях, когда Соединенные Штаты случайно помогали России укрепить экономику.

Армия и оружие WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.

Футбол Мэддисон пропустит матчи сборной Англии из-за болезни Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон пропустит матчи сборной Англии против Чехии (11 октября) и Болгарии (14 октября) в рамках отбора Евро-2020.

Единоборства Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.

Экономика Власти Иркутской области объяснили рост зарплаты у губернатора Руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев рассказал РИА Новости, что повышение зарплаты губернатора связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с первого октября 2019 года в соответствии с указом президента.

Политика Президент Эквадора приказал армии занять улицы Кито Морено приказал войскам дежурить на улицах во время комендантского часа и рядом с важными объектами, в частности, электростанциями и больницами.

Происшествия На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне Посольство РФ в Киншасе уточняет число россиян, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК).

Шоу-бизнес Суд определил наследников имущества Юлии Началовой В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.

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Авто Обновленный Mercedes-Benz Actros будет производиться в России Грузовым подразделением немецкого бренда было анонсировано появление в нашей стране обновленного грузовика Actros, получившего инновационное оборудование.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Футбол Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.