Армия и оружие
Московский КомсомолецКурды заявили об уничтожении 75 турецких военнослужащих
После боестолкновения курды заявили об уничтожении 75 военнослужащих ВС Турции. Об этом сообщает агентство Firat. Также сообщается об уничтожении семи танков.
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Сирийские курды заявили, что смогли уничтожить уже 75 военнослужащих Турции, которые участвовали в проведении операции "Источник мира", сообщает ANF News.Газета.Ruвчера в 23:04
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
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В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
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В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Известия 11 октября в 13:06
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Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
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Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
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Футбол
Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ
В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод.
Sportbox.RU вчера в 15:35
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ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
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РБК вчера в 11:26
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Американское издание National Interest рассказало о случаях, когда Соединенные Штаты случайно помогали России укрепить экономику.
Газета.Ru 00:39
Армия и оружие
WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии
Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.
RT на русском 02:39
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
REGNUM 01:43
Футбол
Мэддисон пропустит матчи сборной Англии из-за болезни
Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон пропустит матчи сборной Англии против Чехии (11 октября) и Болгарии (14 октября) в рамках отбора Евро-2020.
Sports.ru 10 октября в 06:16
Единоборства
Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе
В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.
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Шнуров поделился планами на жизнь после «Ленинграда»
Телеканал 360° вчера в 05:02
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РИА Новости вчера в 21:10
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Морено приказал войскам дежурить на улицах во время комендантского часа и рядом с важными объектами, в частности, электростанциями и больницами.
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Происшествия
На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне
Посольство РФ в Киншасе уточняет число россиян, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК).
ТАСС 11 октября в 08:32
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«Протон-М» успешно вывел на орбиту иностранные спутники
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Бюджетный смартфон Samsung Galaxy S10 Lite превзойдет Galaxy S1
UfacityNews.ru вчера в 23:54
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Дни24 11 октября в 12:47
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В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 21:43
Авто
Обновленный Mercedes-Benz Actros будет производиться в России
Грузовым подразделением немецкого бренда было анонсировано появление в нашей стране обновленного грузовика Actros, получившего инновационное оборудование.
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Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru вчера в 07:07
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Физики заставили молекулу одновременно быть в двух точках
МедиаПоток 10 октября в 03:57