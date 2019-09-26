Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМЧС прокомментировало запрет курения на балконах

Нарушителям нового правила грозит предупреждение и денежный штраф или уголовное наказание, если из-за курения на балконе произойдет пожар, передает РИА Новости. Ранее правительство РФ утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
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с чего всё началось
Ранее на официальном портале правовых актов было опубликовано
 постановление правительства, по которому в правила противопожарного режима в России вносятся поправки.
Ведомостивчера в 12:42

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Нет дыма без огня: почему теперь запрещено курить на балконах

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7 важных правовых событий недели

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На балконе курить — кошельку вредить: Наивные вопросы о противопожарных новшествах

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
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Известия 02:48
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Как распознать микроинсульт, рассказали врачи

Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
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CNN: Курт Волкер подал в отставку

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РИА Новости 19:13
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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Астрономы обнаружили тройную систему черных дыр

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Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета

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Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
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Стало известно содержание послания Путина странам НАТО

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