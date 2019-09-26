с чего всё началось

Нарушителям нового правила грозит предупреждение и денежный штраф или уголовное наказание, если из-за курения на балконе произойдет пожар, передает РИА Новости. Ранее правительство РФ утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

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