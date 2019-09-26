Общество
Вечерняя МоскваМЧС прокомментировало запрет курения на балконах
Нарушителям нового правила грозит предупреждение и денежный штраф или уголовное наказание, если из-за курения на балконе произойдет пожар, передает РИА Новости. Ранее правительство РФ утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
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с чего всё началось
Ранее на официальном портале правовых актов было опубликовано постановление правительства, по которому в правила противопожарного режима в России вносятся поправки.Ведомостивчера в 12:42
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На балконе курить — кошельку вредить: Наивные вопросы о противопожарных новшествах
Комсомольская правда08:55
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Общество
Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона
Московский Комсомолец вчера в 18:43
Общество
Новосибирским школам запретили «звонки для учителя»
РИА Новости 25 сентября в 23:57
Политика
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РЕН ТВ 19:44
Здоровье
Врач рассказала, действительно ли полезна овсяная каша
Диетолог объяснила, что польза каши зависит от того, что человек выбирает — зерно или хлопья. В этом смысле размер имеет значение.
Medical Note 06:13
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Хоккей
ЦСКА одержал победу над «Торпедо» в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:56
Шоу-бизнес
Киркоров и Лазарев чувственно поздравили Ани Лорак с днем рождения
Киркоров и Лазарев чувственно поздравили Ани Лорак с днем рождения Сегодня Ани Лорак празднует день рождения.
Экспресс газета 03:27
Политика
ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо
Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.
ТАСС 04:47
Происшествия
Три шхуны КНДР с 262 рыбаками задержаны за браконьерство в Приморье
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту.
Известия 02:48
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru 21:11
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости 19:13
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Гаджеты
Вести.net: Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha, обернутый в экран
Вести.Хайтек 25 сентября в 03:38
Космос
Астрономы обнаружили тройную систему черных дыр
Результаты наблюдений приняты к публикации в The Astrophysical Journal, с препринтом статьи можно ознакомиться на arXiv.org Чтобы обнаружить эту редкую систему из трех черных дыр, исследователям необходимо было объединить данные телескопов как на Земле, так и в космосе.
Индикатор вчера в 08:42
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК 20:13
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Музыка
The Beatles выпустили новый клип к юбилею альбома Abbey Road
Альбом Abbey Road британской группы рок-группы The Beatles решили переиздать.
Телеканал 360° 04:50
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Технологии
Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета
Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус 09:08
Театры
Большой театр откроет новый сезон оперой «Сказка о царе Салтане»
РИА Новости вчера в 04:30
Интернет
Поисковику Google исполнился 21 год
27 сентября американской корпорации Google исполняется 21 год, кстати, по американским меркам, сегодня день ее совершеннолетия.
Live24 04:24
Политика
WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.
ТАСС 20:53
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
REGNUM 25 сентября в 08:44
Политика
Федерация рестораторов рассказала турецким коллегам, как привлекать туристов из РФ
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров поделился с коллегами из Турции идеями по привлечению российских туристов.
Газета.Ru 22:23
Политика
Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК вчера в 03:33
Общество
Сергей Шнуров раскритиковал запрет курения на балконах
Российский рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал закон о запрете курения и приготовления шашлыков на балконах, вступающий в силу с 1 октября.
Экономика сегодня 04:25
Политика
Стало известно содержание послания Путина странам НАТО
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, в минувший четверг Президент России Владимир Путин направил в ряд стран, в том числе участников НАТО, послание, содержащее предложение на введение моратория по размещению в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
Военное дело 24 сентября в 23:02