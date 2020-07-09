Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы.

Политика Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 125

Технологии Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone. 14

Экономика Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах. 192

Технологии Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка. 102

Политика Министр обороны ФРГ ответила критикам «Северного потока-2» Министр обороны Германии, глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбаэур прокомментировала критику в отношении проекта "Северный поток-2", которая исходит от США и некоторых стран ЕС. 23

Политика Немецкие министры отказались приехать на саммит G7 в Вашингтон Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов ФРГ Олаф Шольц отказались принимать участие во встрече стран G7 29 июля в Вашингтоне.

Шоу-бизнес Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом. 13

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 5

Происшествия В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. 25

Футбол Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций постановил, что матчи турниров УЕФА должны проходить без зрителей до дальнейших указаний.

Шоу-бизнес Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома. 7

Футбол «Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» В среду руководство московского футбольного клуба «Спартак» распространило пост, что подана жалоба о нарушении этики на руководителя петербургского «Зенита» Александра Медведева. 5

Политика Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости. 60

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности. 3,3K