Курьеров загоняют в штат
Компании просят равные права с агрегаторами Компании рыбной отрасли, развивающие свою розницу и e-commerce, обратились в ФНС с просьбой изучить сложившуюся практику массового использования сервисами доставки самозанятых курьеров для экономии на налогах.В источнике
С чего всё началось
Курьеров загоняют в штат
Члены ассоциации, развивающие свою розницу и e-commerce, просят «дать оценку» практике агрегаторов доставки, включая «Яндекс.Еду» и Delivery Club (совместный проект Mail.ru Group и Сбербанка), массово переводящих курьеров в самозанятые, экономя на налоговых выплатах.
Коммерсантъ17:57