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Курьеров загоняют в штат

Компании просят равные права с агрегаторами Компании рыбной отрасли, развивающие свою розницу и e-commerce, обратились в ФНС с просьбой изучить сложившуюся практику массового использования сервисами доставки самозанятых курьеров для экономии на налогах.В источнике

С чего всё началось

Курьеров загоняют в штат

Члены ассоциации, развивающие свою розницу и e-commerce, просят «дать оценку» практике агрегаторов доставки, включая «Яндекс.Еду» и Delivery Club (совместный проект Mail.ru Group и Сбербанка), массово переводящих курьеров в самозанятые, экономя на налоговых выплатах.
Коммерсантъ17:57

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ФНС проверит на махинации с налогами «Яндекс.Еду» и Delivery Club

Live2403:39

Налоговиков попросили проверить «Яндекс.Еду» и Delivery Club

Adindex.ru02:13

ФНС проверит «Яндекс.Еду» и Delivery Club на махинации с налогами

News.ru22:50

Delivery Club и «Яндекс.Еду» уличили в незаконной экономии

ФедералПресс23:09

ФНС попросили проверить компании по доставке из-за самозанятых курьеров

Телеканал 360°01:48

Поставщики рыбы пожаловались в ФНС на «Яндекс.Еду» и Delivery Club

URA.Ru21:12

Курьеров загоняют в штат

Коммерсантъ17:57
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