Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19

"Минздраву и Минфину поручено обеспечить выделение не менее 25 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и ещё не менее 25 миллиардов рублей – на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.