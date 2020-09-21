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Саминвестор
Саминвестор

Курьеры идентифицируют пользователей маркетплейса «Финуслуги»

Сегодня, 21 сентября 2020 года, стало известно, что пользователей маркетплейса «Финуслуги», который запустит в октябре Московская биржа, будут идентифицировать курьеры.В источнике
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Саминвестор

Курьеры идентифицируют пользователей маркетплейса «Финуслуги»

Саминвестор03:11
Коммерсантъ

Маркетплейс биржи не дождался биометрии

Коммерсантъ18:24
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«Сибагро» берет добавку свинины

По данным Национального союза свиноводов (НСС), в 2019 году «Сибагро» занимала 5,5% российского рынка свинины, выпустив свыше 240 тыс. тонн мяса в живом весе, что соответствует пятому месту в РФ.
«Сибагро» берет добавку свинины
Коммерсантъ18:24
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Камерунец Ондуа может получить вызов в сборную России

Камерунский хавбек «Серветта» Гаэль Ондуа сообщил, что может стать футболистом национальной команды России.В частности, он отметил, что будет рад выступать за сборную Камеруна, однако он сейчас больше поддерживается связь с наставником российской сборной Станиславом Черчесовым.
Vprognoze.ruвчера в 06:46
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Биатлонистка Резцова пропустит сезон из-за беременности

Биатлонистка Кристина Резцова пропустит сезон-2020/21 из-за беременности, но планирует вернуться после родов и выступить на Олимпийских играх 2022 года в Китае, сообщила РИА Новости мама спортсменки, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
РИА Новости03:01

Мессенджер WhatsApp получит поддержку нескольких устройств

Изображение взято с: wikimedia.org По некоторым данным, указанная функция уже находится в завершающей стадии разработки и в обозримом будущем будет запущена в работу, позволяя использовать мессенджер с нескольких разных устройств под одной учетной записью.
Актуальные Новости02:42
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