Общество
iReactorМишустин прибыл в Курган для утверждения программы развития региона
Премьер-министр России Михаил Мушустин прибыл в Курган, где он планирует провести совещание об утверждении индивидуальной программы развития региона на 2020-2024 годы.
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Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Футбол
«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги
"Тинькофф банк" стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Политика
Кремль объяснил свою политику в отношении Украины
Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объясняя действия в отношении Киева.
Политика
Hromadske (Украина): 10% украинцев готовы признать Крым российским в обмен на Донбасс — опрос (Hromadske)
Лишь 10% опрошенных украинцев поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса.
Футбол
Звездная сборная по футболу обыграла команду России на Кубке Легенд
Экономика
«Платежное средство будущего». Почему Bitcoin подорожает еще на 1000%
Вчера, 25 февраля, венчурный капиталист Тим Дрейпер спрогнозировал подорожание Bitcoin до $250000 к началу 2023 года.
Происшествия
Троих мужчин обвинили в убийстве подростка в Нижнем Тагиле в 2003 году
Следствие предъявило обвинение трем мужчинам в убийстве подростка, совершенном в 2003 году в Нижнем Тагиле, сообщает в среду СУСК РФ по Свердловской области.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Общество
Лишенный титулов британский принц попросил называть его просто Гарри
На мероприятии принц, выполняющий свои обязанности в качестве старшего члена королевской семьи, выступил с речью.
Общество
Минпросвещения не одобрило идею штрафовать за оскорбление учителей
В Минпросвещения не поддеривают идею ввести штрафы за оскорбления учителей и предупреждают, что одними запретами и штрафами нельзя создать комфортную психологическую среду в школах.
Кино
Назван сценарист фильма «Крид-3»
«Крид-3» продолжит историю карьеры бойца Адониса Крида, которого сыграет Майкл Б. Джордан. Сюжет будущего фильма пока не раскрывается.
Политика
Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Политика
Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма
В сообщении, опубликованном 26 февраля в Facebook, Захарова процитировала высказывание Данилова о том, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв.
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Шоу-бизнес
Лолита ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
Футбол
«Бавария» крупно обыграла «Челси» в Лондоне
Авто
В 2019 году экспорт автомобилей из России за пределы ЕАЭС вырос на 22%
Самым популярным направлением российского автоэкспорта за пределы ЕАЭС является Чехия, куда в 2019 году было ввезено чуть более 10 тыс. легковых машин.
Армия и оружие
Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами
Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
Политика
Путин назвал проблему малого и среднего бизнеса в России
Президент Владимир Путин рассказал об одной из проблем развития малого и среднего бизнеса в России.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Гаджеты
Oppo демонстрирует преимущество экрана с контрастностью 5000000:1
Хотя не факт, что благодаря динамической контрастности, просто показатель 5 млн к одному выглядит «солиднее», чем условная 1000:1.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Армия и оружие
Эрдоган: США пока не могут поставить Турции ЗРК Patriot
Ранее глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар заявил, что США могли бы поставить Анкаре ЗРК Patriot в качестве поддержки вооруженных сил республики в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе
Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.
Общество
У Греты Тунберг появилась соперница из Германии
Соперница Греты Тунберг появилась в Германии.