Общество
REGNUMВ Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
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Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших нападения в Саратове подростков
Федеральная служба безопасности задержала двух подростков, планировавших нападения на образовательные учреждения в Саратове.
Политика
Сурков рассказал о своем уходе с поста помощника президента
Владислав Сурков назвал причину ухода с поста помощника президента РФ после почти семи лет службы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Сочи двоих детей унесло течением реки в море
Политика
Путин возмутился призывами убивать детей росгвардейцев
СК считает, что Синица опубликовал призыв расправляться над детьми «доблестных защитников правопорядка», в том числе сотрудников Росгвардии, подавивших несанкционированную акцию 27 июля, и высказал угрозы в адрес «неограниченного круга лиц».
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Общество
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Общество
Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров
В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Политика
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Хоккей
Кучеров забил 30-й гол в сезоне
Общество
Скончался маршал СССР Дмитрий Язов
Энергетика
Белоруссия оценила размер компенсации за «грязную» нефть из России
Днем ранее представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба».
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Политика
СМИ узнали о планах «Единой России» поменять название и лидера
В статье говорится, что в ближайшее время партия планирует провести с ОНФ объединительный съезд, где поменяют устав, название и структуру управления партией.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Хоккей
Ковальчук высказался о своей ошибке в дебютном матче за «Вашингтон»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук прокомментировал свою ошибку в дебютном матче за столичный коллектив в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Экономика
«Опора России» оценила минимальную розничную цену пива за литр
Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
Общество
Счетная палата усомнилась в качестве работы адвокатов по назначению
Счетная палата предлагает обязать ФПА разработать и утвердить обязательные для всех адвокатов стандарты юридической помощи, а Минюсту – предусмотреть перечень документов, предоставляемых адвокатом для подтверждения проделанной работы.
Происшествия
В Красноярске эвакуируют несколько школ
Общество
Четверть россиян отказывают работодателям из-за низкой зарплаты
Наиболее частыми причинами отказа служат низкая заработная плата (26%), нечестность нанимателя (23%) и неподходящие условия труда (22%).
Общество
Способное достроить «Северный поток -2» российское судно сменило курс
Шоу-бизнес
Собчак ответила на обвинения сбежавшей из студии Успенской
Артистка после шоу обвинила Собчак в том, что та «холодная, циничная и пустая ведущая».
Общество
Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
Шоу-бизнес