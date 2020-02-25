Общество

REGNUMREGNUMВ Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
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