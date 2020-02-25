Экономика
КоммерсантъКурганская область первой получила программу догоняющего развития
Курганская область первой получила программу догоняющего развития Индивидуальная программа развития Курганской области стала первым документом такого рода, утвержденным правительством — 25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин одобрил ее во время рабочей поездки в регион.
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В Сочи двоих детей унесло в море во время шторма
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Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
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Кадры со съемок «Матрицы 4» попали в Сеть
Политика
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Общество
В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы
Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных паводков и осадков.
Армия и оружие
120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Политика
РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж
Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.
Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
В Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2".
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
Эрдоган назвал дату встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по поводу конфликта в сирийском Идлибе.
Футбол
«Барселона» спаслась от поражения в матче с «Наполи»
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» завершился вничью – 1:1 В составе хозяев отличился Дрис Мертенс.
Политика
США расширили санкции против России
Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
Технологии
«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze
"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Футбол
Гвардиола: «Верю, что Стерлинг сыграет с „Реалом“»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется, что атакующий полузащитник команды Рахим Стерлинг сможет сыграть против мадридского «Реала» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
В Курган с рабочим визитом прибыл председатель правительства России Михаил Мишустин.
Общество
Стал известен текст сообщения о минировании школ в Новосибирске
Экономика
«Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP
Цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании, станет высокопроизводительная система SAP S/4HANA RETAIL, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет.
Наука
2D-материалы помогли управлять фазой света
Американские ученые показали, что тонкий материал, помещенный поверх пассивных кремниевых волноводов, может изменять фазу света так же сильно, как и существующие кремниевые фазовые модуляторы.
Политика
ЮКОС и Гаага – даже Леонтьев не послал
Суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд $ бывшим акционерам ЮКОСа. Такое решение было принято уже во второй раз.
Футбол
Сергей Карасев с лекцией о ВАР: учат полгода, главный не может отказаться от просмотра, видеоассистент получает 60 тысяч за игру
Еще Карасев вошел в первую группу арбитров, которых обучали ВАР.
Транспорт
Дружба в обмен на безопасность? Удивительная просьба китайского посольства к правительству Москвы в связи с проверками на коронавирус (ДОКУМЕНТ)
Китайские дипломаты передали озабоченность действиями московских правоохранительных органов и эпидемиологических служб мерами борьбы и профилактики коронавируса — как считает китайская сторона, такие меры носят дискриминационный характер, так как затрагивают исключительно граждан Китая.
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно есть блины на Масленицу
Ежедневное употребление блинов на масленичную неделю не вызовет неприятных последствий, если совмещать это с физической активностью и не переедать, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Политика
Стартовал новый конкурс «Лидеры России. Политика»
До 16 марта продлится регистрация участников, до конца апреля будет проходить дистанционный этап, и уже в мае состоится финал конкурса.
Космос
Помогите НАСА разработать концепцию ровера, который отправят на Венеру
Космос
Открыта гигантская планета с длительностью года 18 часов
Ученые нашли экзопланету из класса горячих юпитеров, которая делает полный оборот вокруг материнской звезды за 18 часов.
Общество
Умные колонки могут следить за своими владельцами
Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином.
Авто
Начались продажи обновленного Suzuki Vitara Brezza
Компания Suzuki объявила старт продаж обновленной версии бюджетного кроссовера Vitara Brezza.
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