Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКурганская область первой получила программу догоняющего развития

Курганская область первой получила программу догоняющего развития Индивидуальная программа развития Курганской области стала первым документом такого рода, утвержденным правительством — 25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин одобрил ее во время рабочей поездки в регион.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:45, Ашберн
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