Власти Курганской области объявили о приостановке продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая, пишет региональный оперштаб. Отмечается, что также временно запрещается продажа горючих веществ и средств для разведения огня. В Курганской области коронавирусом заразились 34 человека.

Общество Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19. 1K

Наука Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц. 71

Общество В МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции В ведомстве напомнили, что режим самоизоляции касается прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, для тех, кто заразился, но болеет в легкой форме, и тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции. 679

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

Экономика Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу. 279

Авто Стартовали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta Как сообщает портал NJCAR.RU, накануне совместное предприятие ТОО "СарыаркаАвтоПром" и АО "UzAuto Motors" объявило цены на самый бюджетный пассажирский компактвэн Chevrolet Damas, который оказался дешевле российской Lada Granta. 111

Происшествия В украинской психбольнице началась вспышка коронавируса В Харьковской областной психиатрической больнице №1 началась вспышка коронавируса.

Здоровье В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом "В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении. 327

Здоровье Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 1,3K

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 108

Общество В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 69

Общество Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 10 тысяч В Белоруссии за последние сутки число заражённых коронавирусом возросло на 873. Общее число заразившихся в республике превысило 10 тыс. 23