Коронавирус
Газета.RuКурганская область приостановит продажу алкоголя
Власти Курганской области объявили о приостановке продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая, пишет региональный оперштаб. Отмечается, что также временно запрещается продажа горючих веществ и средств для разведения огня. В Курганской области коронавирусом заразились 34 человека.
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Общество
Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса
RT на русском 09:18
Общество
Попова допустила возможность избежать пика по коронавирусу в России
Попова и ранее отмечала, что майские праздники — не повод для нарушения режима самоизоляции.
РБК 07:57
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
Общество
На Дону детские сады будут закрыты до особого распоряжения
В Ростовской области детские сады останутся закрыты до особого распоряжения.
Rostof.ru 06:48
Общество
Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер
В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Общество
В МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции
В ведомстве напомнили, что режим самоизоляции касается прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, для тех, кто заразился, но болеет в легкой форме, и тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Экономика
Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля
Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу.
РБК 09:07
Общество
Онищенко рассказал о «железном правиле» распространения инфекций
По словам Онищенко, есть "железное правило": в августе-сентябре начинается подъем заболеваемости кишечными инфекциями, затем вместе с похолоданием "просыпаются" острые респираторные заболевания.
Вести.Ru 03:45
Авто
Стартовали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Как сообщает портал NJCAR.RU, накануне совместное предприятие ТОО "СарыаркаАвтоПром" и АО "UzAuto Motors" объявило цены на самый бюджетный пассажирский компактвэн Chevrolet Damas, который оказался дешевле российской Lada Granta.
Новые автомобили вчера в 23:47
Происшествия
В украинской психбольнице началась вспышка коронавируса
В Харьковской областной психиатрической больнице №1 началась вспышка коронавируса.
Lenta.ru 09:42
Здоровье
Из-за массового заражения коронавирусом введен карантин в Дивееве
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел карантин на территории села Дивеево, подписав постановление.
КозаПресс 05:33
Здоровье
В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:37
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Политика
Песков рассказал о функциях телефона Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о работе телефона Владимира Путина.
News.ru 08:18
Здоровье
Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России
Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
Здоровье
Число случаев коронавируса возросло до 406 в Хабаровском крае
Еще у 27 человек в Хабаровском крае выявили коронавирус. Теперь в регионе зарегистрировано 406 случаев COVID-19.
EastRussia 06:35
Происшествия
Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы
Известия вчера в 21:33
Экономика
Исаев считает «расшатыванием ситуации» призывы потратить весь ФНБ из-за пандемии
По словам депутата, некоторые политические силы используют естественное недовольство граждан, которые вынуждены находиться на самоизоляции и у которых падают доходы, для "борьбы против нашей страны".
ТАСС 24 апреля в 09:42
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Общество
В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом
Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на 0,5%
Банк России отметил, что регулятор перешел в область мягкой денежно-кредитной политики.
Государственные Вести 24 апреля в 10:12
Армия и оружие
Перехват бельгийского истребителя F-16 российским Су-27 попал на видео
Истребители морской авиации Су-27 Балтийского флота перехватили самолет F-16 ВВС Бельгии, который наблюдал за маневрами ВКС России.
Российская газета вчера в 09:15
Общество
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 10 тысяч
В Белоруссии за последние сутки число заражённых коронавирусом возросло на 873. Общее число заразившихся в республике превысило 10 тыс.
RT на русском 06:41
Космос
«Прогресс» пристыковался к МКС и установил рекорд
По словам Рогозина, весь полет занял 3 часа и 20 минут, тем самым установив рекорд по самому быстрому полету от Земли до МКС.
Lenta.ru вчера в 03:16