Коронавирус
ТАССКурганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят
Правительство Курганской области поддержит малообеспеченных и оставшихся без работы жителей, предоставив им семенной картофель, поросят или теленка с запасом кормов. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Instagram глава региона Вадим Шумков в понедельник.
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Общество
США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
Общество
Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии
Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
Общество
Роспотребнадзор не исключает продления режима самоизоляции до июня
Ограничительные меры, введенные ранее для предотвращения распространения пандемии COVID-19, могут быть продлены до начала июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в период праздничных дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
NewInform 02:59
Автоспорт
Бюджеты команд Формулы-1 будут сокращены до $ 145 млн
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун сообщил, что команды и ФИА смогли договориться об ограничении бюджетов до $ 145 млн с 2021 года.
Чемпионат 14:47
Транспорт
Москвичам рассказали, нужно ли указывать маршрут при оформлении пропуска
Если гражданин планирует посетить несколько мест в Москве в рамках одного выезда в город, ему нужно указать адрес дальней точки при оформлении цифрового пропуска, при этом водитель такси может проверить наличие пропуска, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 02 мая в 07:46
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Общество
В Москве студенты-медики получат «коронавирусные» надбавки
Студенты медицинских вузов, проходящие шестичасовую практику в коронавирусных стационарах Москвы, получат надбавку.
Российская газета 04:59
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Общество
Власти Ленобласти допустили смягчение ограничений после праздников
После майских праздников власти Ленинградской области планируют решить вопрос о смягчении и частичной отмене ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
ТК Звезда 14:35
Происшествия
В Москве полиция проверяет сообщение о массовой драке
Полиция проводит доследственную проверку из-за сообщения о массовой драке, произошедшей на Рязанском проспекте в Москве.
ТАСС 12:59
Общество
Эпидемиолог Минздрава назвал сроки спада пандемии в России
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов призвал ужесточить карантинные меры в России.
Gazeta.SPb вчера в 22:43
Футбол
«У Бескова свои оценки, у меня свои». Гаврилов рассказал, как Старостин обхитрил легендарного тренера «Спартака»
Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР рассказал, как главный тренер красно-белых Константин Бесков при помощи «двоек» за матчи лишал игроков премиальных, но Николай Старостин нашел способ выплачивать их в полном объеме.
Спорт-Экспресс вчера в 22:45
Спорт
Кокорин переведет миллион рублей на лечение Арнеллы Персаевой
Советский спорт 12:22
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в чувствах своей девушке
Отмечается, что сначала актеры скрывали от публики свои отношения.
RuNews24.ru 04:17
Общество
В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:59
Энергетика
ЛУКОЙЛ может забуриться в Алжир
Алжирская национальная нефтяная компания Sonatrach подписала меморандум о взаимопонимании с ЛУКОЙЛом, в рамках которого стороны планируют вести переговоры о возможных совместных инвестициях в геологоразведку и добычу в Алжире.
Коммерсантъ 12:28
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Политика
На Украине анонсировали назначение Саакашвили на официальную должность
Киев, 4 мая 2020, 17:51 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили «на днях» получит официальную должность во власти.
REGNUM 10:51
Политика
ВОЗ: США не предоставляли данных о лабораторном происхождении COVID-19
США не предоставляли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о том, что коронавирус может иметь лабораторное происхождение.
РЕН ТВ 14:22
Общество
Тульская область ввела «масочный режим»
Власти Тульской области рекомендовали жителям носить маски, пишет правительство региона.
Газета.Ru 13:24
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных силовых агрегатов автомобилей
Составлен рейтинг силовых агрегатов, которые называют самыми ненадёжными.
Дни24 05:05
Армия и оружие
Китай: США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Россию
Эксперт китайского издания «Феникс» рассказал о том, почему США, обладая огромной военной мощью и устраивая различные провокации по всему миру не осмеливаются самостоятельно провоцировать Россию.
Военное дело 11:38
Экономика
ФНС России запустила сервис для оформления субсидий малому бизнесу
С 1 мая 2020 года начал работать сервис для выплаты субсидий бизнесу Федеральной налоговой службы РФ, которым могут воспользоваться индивидуальные предприниматели.
Южный Федеральный вчера в 05:08
Общество
Медсестра из НИИ Джанелидзе попросила помощи у президента
Медсестра попросила выдать средства защиты.
Piter.tv 14:47
Здоровье
Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса
РИА Новости 10:33