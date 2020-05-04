Коронавирус

ТАССТАССКурганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят

Правительство Курганской области поддержит малообеспеченных и оставшихся без работы жителей, предоставив им семенной картофель, поросят или теленка с запасом кормов. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Instagram глава региона Вадим Шумков в понедельник.
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В Курганской области пострадавшим от COVID-19 выдадут картофель и поросят

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В российском регионе потерявшим работу из-за коронавируса раздадут поросят

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Власти Курганской области раздадут потерявшим доходы жителям поросят и телят

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В Курганской области раздадут поросят и телят потерявшим доходы

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Курганцам, потерявшим доход в пандемию, раздадут поросят, телят и семена картошки

Znak.com07:06
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:23, Ашберн
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Медсестра из НИИ Джанелидзе попросила помощи у президента

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