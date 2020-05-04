Правительство Курганской области поддержит малообеспеченных и оставшихся без работы жителей, предоставив им семенной картофель, поросят или теленка с запасом кормов. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Instagram глава региона Вадим Шумков в понедельник.

Курганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят

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